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Корнавирус. В Житомирской области усилили карантин

Корнавирус. В Житомирской области усилили карантин - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
06.06.2020, 13:30

В Житомирской области запрещены богослужения, рестораны и кафе не смогут работать на вход посетителей

В Житомирской области из-за большого числа новых заболевших COVID-19 усилен карантин, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

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Решение было принято вчера на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

До момента стабилизации эпидемиологической ситуации в области не разрешается:

- прием посетителей внутри ресторанов и кафе;

- работа учреждений культуры, принимающих посетителей, в том числе культурные мероприятия;

- работа учреждений, оказывающих услуги по размещению;

- проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Лица, достигшие возраста 60 лет, должны и далее придерживаться режима самоизоляции.

В области регулярно проверяют, как соблюдаются карантинные меры на рынках, в магазинах и в общественном транспорте.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • Вчера из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве не стали ослаблять карантин для ресторанов и бассейнов.
  • На утро 6 июня в Житомирской области выявлено 870 случаев COVID-19, 15 человек умерло, 500 выздоровело.
  • На сегодня Киев и шесть областей, включая Житомирскую, не соответствуют критериям Минздрава для ослабления карантина.

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Денис Юдин
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житомирская область карантин коронавирус COVID-19
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