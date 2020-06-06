Корнавирус. В Житомирской области усилили карантин

В Житомирской области из-за большого числа новых заболевших COVID-19 усилен карантин, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
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Решение было принято вчера на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
До момента стабилизации эпидемиологической ситуации в области не разрешается:
- прием посетителей внутри ресторанов и кафе;
- работа учреждений культуры, принимающих посетителей, в том числе культурные мероприятия;
- работа учреждений, оказывающих услуги по размещению;
- проведение религиозных мероприятий и богослужений.
Лица, достигшие возраста 60 лет, должны и далее придерживаться режима самоизоляции.
В области регулярно проверяют, как соблюдаются карантинные меры на рынках, в магазинах и в общественном транспорте.
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