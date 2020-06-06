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Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились - Фото
Киевское метро после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
06.06.2020, 12:40

В Донецкой области делают недостаточно тестов на коронавирус, в Киеве и пяти областях превышен показатель по заболеваемости за неделю

Киев и шесть областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

В Черновицкой области инцидентность снизилась с 31,07 до 30,96, в остальных пяти регионах - выросла, сильнее всего - в Киеве, с 14,05 до 15,87.

В Донецкой области делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек). Луганская область, вчера не достигавшая необходимого количества тестов, добилась показателя в 14,54.

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Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

Вчера на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина. Такая ситуация наблюдается во всех семи регионах, которые на сегодня не готовы к смягчению ограничений.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • Вчера из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве не стали ослаблять карантин для ресторанов и бассейнов.
  • На утро 6 июня в Украине выявлено 26 513 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались.

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Денис Юдин
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