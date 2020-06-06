Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Киев и шесть областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
В Черновицкой области инцидентность снизилась с 31,07 до 30,96, в остальных пяти регионах - выросла, сильнее всего - в Киеве, с 14,05 до 15,87.
В Донецкой области делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек). Луганская область, вчера не достигавшая необходимого количества тестов, добилась показателя в 14,54.
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Вчера на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина. Такая ситуация наблюдается во всех семи регионах, которые на сегодня не готовы к смягчению ограничений.
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