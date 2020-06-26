Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки в Киеве и двух областях - карта

На фоне рекордной суточной заболеваемости COVID-19 больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве, Львовской и Ровенской областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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В Киеве выявили 113 новых больных, во Львовской области - 209, в Ровенской - 116. Ни одного нового случая не зарегистрировали в Запорожской области.
Столица, а также Львовская и Черновицкая области являются лидерами по числу заболевших с начала эпидемии. В этих регионах выявлено более 4500 больных. Более 3000 инфицированных зафиксировали в Ровенской области, более 2000 – в Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской и Волынской.
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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской и Сумской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и Севастополя.
Статистика заболевших COVID-19 по регионам:
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Львовская - 4836 новых больных (209 за сутки);
Киев - 4726 (113);
Черновицкая - 4582 (51);
Ровенская - 3364 (116);
Закарпатская - 2547 (93);
Киевская - 2419 (46);
Ивано-Франковская - 2217 (46);
Волынская - 2096 (72);
Харьковская - 1993 (46);
Тернопольская - 1857 (42);
Винницкая - 1788 (35);
Одесская - 1529 (64);
Житомирская - 1366 (29);
Днепропетровская - 1081 (12);
Кировоградская - 640 (4);
Хмельницкая - 724 (79);
Черкасская - 627 (11);
Запорожская - 561 (0);
Черниговская - 514 (8);
Донецкая - 412 (13);
Николаевская - 384 (7);
Полтавская - 304 (3);
Сумская - 284 (7);
Херсонская - 190 (2);
Луганская - 76 (1).
Всего за прошедшие сутки в Украине выявили 1109 заболевших, 19 умерших и 541 выздоровевшего. За все время эпидемии в стране поставили 41 117 диагнозов COVID-19: скончались 1086 пациентов, выздоровели 18 299 человек.
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Карта - СНБО