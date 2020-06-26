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Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки в Киеве и двух областях - карта

Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки в Киеве и двух областях - карта - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
26.06.2020, 09:00

В Украине зафиксировали 1109 заболевших COVID-19 за сутки. Больше всего новых больных с коронавирусом было в Киеве, Львовской и Ровенской областях

На фоне рекордной суточной заболеваемости COVID-19 больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве, Львовской и Ровенской областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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В Киеве выявили 113 новых больных, во Львовской области - 209, в Ровенской - 116. Ни одного нового случая не зарегистрировали в Запорожской области.

Столица, а также Львовская и Черновицкая области являются лидерами по числу заболевших с начала эпидемии. В этих регионах выявлено более 4500 больных. Более 3000 инфицированных зафиксировали в Ровенской области, более 2000 – в Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской и Волынской.

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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской и Сумской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и Севастополя.

Статистика заболевших COVID-19 по регионам:

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Львовская - 4836 новых больных (209 за сутки);

Киев - 4726 (113);

Черновицкая - 4582 (51);

Ровенская - 3364 (116);

Закарпатская - 2547 (93);

Киевская -  2419 (46);

Ивано-Франковская - 2217 (46);

Волынская - 2096 (72);

Харьковская - 1993 (46);

Тернопольская - 1857 (42);

Винницкая - 1788 (35);

Одесская - 1529 (64);

Житомирская - 1366 (29);

Днепропетровская - 1081 (12);

Кировоградская - 640 (4);

Хмельницкая - 724 (79);

Черкасская - 627 (11);

Запорожская - 561 (0);

Черниговская - 514 (8);

Донецкая - 412 (13);

Николаевская - 384 (7);

Полтавская - 304 (3);

Сумская - 284 (7);

Херсонская - 190 (2);

Луганская - 76 (1).

Всего за прошедшие сутки в Украине выявили 1109 заболевших, 19 умерших и 541 выздоровевшего. За все время эпидемии в стране поставили 41 117 диагнозов COVID-19: скончались 1086 пациентов, выздоровели 18 299 человек.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • На этой неделе  во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

Читайте также: Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы

Карта - СНБО

Марк Сировой
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Украина киев регионы коронавирус COVID-19 области
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