После четырех дней перерыва. В Киевской области возобновят вакцинацию от COVID-19 – ОГА
07.04.2021, 13:02
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)
В Киевской области, где четыре дня никого не вакцинировали против коронавируса, снова начнут делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
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В ОГА объяснили, что ранее в области закончилась первая партия вакцины Covishield (AstraZeneca-Oxford) на 16 600 доз: привили 16 599 человек, одну дозу утилизировали.
Сейчас область получила дополнительные 5000 доз вакцины, пишут в ОГА. Вакцинацию восстановят: прививать будут мобильные бригады и сотрудники 48 стационарных пунктов.
- Сейчас в Украине вакцинируют против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AtraZeneca).
- Также 25 марта была доставлена первая партия китайской вакцины от компании Sinovac, ее отправили на 10-дневный лабораторный контроль. Как отмечали LIGA.net в Минздраве, контроль должен закончиться 9 апреля.
- Вчера Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от компании Pfizer. В Минздраве не называют точных дат поставок, но говорят, что они будут "в ближайшие месяцы". Степанов рассчитывает на поставку всех 10 млн доз в течение года.
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