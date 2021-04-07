После четырех дней перерыва. В Киевской области возобновят вакцинацию от COVID-19 – ОГА

В Киевской области, где четыре дня никого не вакцинировали против коронавируса, снова начнут делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

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В ОГА объяснили, что ранее в области закончилась первая партия вакцины Covishield (AstraZeneca-Oxford) на 16 600 доз: привили 16 599 человек, одну дозу утилизировали.

Сейчас область получила дополнительные 5000 доз вакцины, пишут в ОГА. Вакцинацию восстановят: прививать будут мобильные бригады и сотрудники 48 стационарных пунктов.

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Марк Сировой

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