UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После четырех дней перерыва. В Киевской области возобновят вакцинацию от COVID-19 – ОГА

07.04.2021, 13:02
После четырех дней перерыва. В Киевской области возобновят вакцинацию от COVID-19 – ОГА - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киевской области, где четыре дня никого не вакцинировали против коронавируса, снова начнут делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ОГА объяснили, что ранее в области закончилась первая партия вакцины Covishield (AstraZeneca-Oxford) на 16 600 доз: привили 16 599 человек, одну дозу утилизировали.

Сейчас область получила дополнительные 5000 доз вакцины, пишут в ОГА. Вакцинацию восстановят: прививать будут мобильные бригады и сотрудники 48 стационарных пунктов.

Читайте также: Коронавирус. KSE спрогнозировала смертность в Украине до конца июня – три сценария

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина киевская область коронавирус COVID-19 COVISHIELD
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 