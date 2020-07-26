Проблема с танкером Delfi признана чрезвычайной ситуацией местного уровня
Завтра это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС, и ликвидацией танкера займется государство, написал глава Одесской ОГА
Сегодня, 26 июля, на заседании региональной комиссии по ЧС проблему с затонувшим у Одессы танкером Delfi признали чрезвычайной ситуацией местного уровня. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
Завтра это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС, и тогда "процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", написал он.
Председатель ОГА отметил, что на заседании министр инфраструктуры Владислав Криклий, руководство Администрации морских портов, Госэкоинспекции и Одесского порта согласовали дальнейшие действия в ситуации с танкером.
"Первое – работы не остановятся даже на период проведения тендера (на поднятие танкера Delfi – ред.). Второе – Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии. Третье – применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое – уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - заявил председатель ОГА.
- В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря, и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Однако поднять судно не удалось - лопнул трос буксировщика.
- 24 июля из Delfi разлилось топливо, пятно площадью 7500 кв.м движется в сторону пляжа. Водолазам не удалось закрепить тросы на борту танкера, чтобы снять его с мели.
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