В Кривом Роге гремят взрывы: россияне бьют ракетами, работает ПВО

Около 18:00 в Кривом Роге прогремело несколько взрывов после того, как в Днепропетровской области сработала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщили из города источники LIGA.net.

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Глава Днепропетровской областного совета Николай Лукашук написал в 18:04: "Кривой Рог, будьте в безопасных местах".

В 18:18 мэр города Александр Вилкул сообщил: "Слава ПВО. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Ракеты еще в небе – оставайтесь в укрытиях".

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Примерно за час до этого завершился массированный ракетный удар террористического государства РФ по Украине, в результате которого среди прочего был разбомблен многоэтажный дом в Днепре и поражены две ТЭС.

Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты.

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Євген Пилипенко

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