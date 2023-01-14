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В Кривом Роге гремят взрывы: россияне бьют ракетами, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 18:18
В Кривом Роге гремят взрывы: россияне бьют ракетами, работает ПВО - Фото
Кривой Рог (скриншот)

Около 18:00 в Кривом Роге прогремело несколько взрывов после того, как в Днепропетровской области сработала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщили из города источники LIGA.net.

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Глава Днепропетровской областного совета Николай Лукашук написал в 18:04: "Кривой Рог, будьте в безопасных местах".

В 18:18 мэр города Александр Вилкул сообщил: "Слава ПВО. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Ракеты еще в небе – оставайтесь в укрытиях".

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Євген Пилипенко
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