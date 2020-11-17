Вслед за Львовом и Ивано-Франковском. В Ровно отменили ближайшие выходные

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ровно решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями

В Ровно местная власть решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями. Об этом сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

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"Считать субботу (21.11.2020) и воскресенье (22.11.2020) в городе Ровно рабочими днями", – говорится в решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Решение принято после того, как Кабмин ввел карантин выходного дня, а в Ровно прошли протесты предпринимателей. При этом в решении Кабмина не упоминаются выходные дни, а дополнительные ограничения вводятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября.

Денис Юдин

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