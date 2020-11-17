UA

Вслед за Львовом и Ивано-Франковском. В Ровно отменили ближайшие выходные

17.11.2020, 08:10
Вслед за Львовом и Ивано-Франковском. В Ровно отменили ближайшие выходные - Фото
Предприниматели Ровно протестуют против карантина (Фото: rivne1.tv)

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ровно решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями

В Ровно местная власть решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями. Об этом сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Считать субботу (21.11.2020) и воскресенье (22.11.2020) в городе Ровно рабочими днями", – говорится в решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Решение принято после того, как Кабмин ввел карантин выходного дня, а в Ровно прошли протесты предпринимателей. При этом в решении Кабмина не упоминаются выходные дни, а дополнительные ограничения вводятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ровно карантин выходного дня

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 