Вслед за Львовом и Ивано-Франковском. В Ровно отменили ближайшие выходные
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ровно решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями
В Ровно местная власть решила считать ближайшие субботу и воскресенье рабочими днями. Об этом сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.
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"Считать субботу (21.11.2020) и воскресенье (22.11.2020) в городе Ровно рабочими днями", – говорится в решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Решение принято после того, как Кабмин ввел карантин выходного дня, а в Ровно прошли протесты предпринимателей. При этом в решении Кабмина не упоминаются выходные дни, а дополнительные ограничения вводятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября.
- 12 ноября мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.
- 13 ноября во Львове решили, что будут считать выходные рабочими днями, чтобы не вводить карантин.
- Такое же решение приняли в Ивано-Франковске, полиция открыла уголовное дело.
- Сегодня, 17 ноября, Рада планирует рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня.
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