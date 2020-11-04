Большинство украинцев против возможной отмены безвиза – опрос Рейтинга

По данным опроса, наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада

55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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Социологи отметили, что только 11% – положительно и 31% – нейтрально.

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Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада, сторонники Европейской солидарности, Свободы, Голоса и партии Слуга народа.

Опрос проходил 2-3 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.

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Арина Толина

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