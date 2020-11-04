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Большинство украинцев против возможной отмены безвиза – опрос Рейтинга

04.11.2020, 10:50
Большинство украинцев против возможной отмены безвиза – опрос Рейтинга - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным опроса, наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада

55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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Социологи отметили, что только 11% – положительно и 31% – нейтрально.

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Инфографика соцгруппы Рейтинг

Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада, сторонники Европейской солидарности, Свободы, Голоса и партии Слуга народа.

 

Инфографика соцгруппы Рейтинг

Опрос проходил 2-3 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.

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Арина Толина
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