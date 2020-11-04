Большинство украинцев против возможной отмены безвиза – опрос Рейтинга
По данным опроса, наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада
55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Социологи отметили, что только 11% – положительно и 31% – нейтрально.
Нажмите для увеличения
Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и запада, сторонники Европейской солидарности, Свободы, Голоса и партии Слуга народа.
Опрос проходил 2-3 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и призвал судей добровольно подать в отставку.
- Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ.
Читайте также: Климкин: ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз, у него есть другие рычаги
Комментарии