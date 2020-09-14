Коронавирус. Новых заболевших выявили во всех областях, больше всего – в Тернопольской

В девяти регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Тернопольской области коронавирус 13 сентября диагностировали у 352 человек, в Харьковской – у 269, в Одесской – у 205. В шести регионах – более 100 новых заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской (5) и Донецкой областях (6).

Динамика эпидемии по областям:

Тернопольская – 9234 заболевших (352 за сутки);

Харьковская – 12853 (269);

Одесская – 9687 (205);

Киев – 17429 (168);

Львовская – 17057 (143);

Ивано-Франковская – 11357 (142);

Черновицкая – 12252 (135);

Киевская – 6961 (112);

Сумская – 2502 (101);

Житомирская – 4390 (98);

Николаевская – 2051 (98);

Ровенская – 10555 (86);

Черкасская – 2579 (84);

Днепропетровская – 3342 (80);

Черниговская – 2788 (74);

Волынская – 6353 (64);

Запорожская – 2403 (56);

Закарпатская – 8675 (50);

Хмельницкая – 4008 (40);

Винницкая – 4844 (36);

Полтавская – 1223 (28);

Херсонская – 644 (16);

Луганская – 600 (14);

Донецкая – 2101 (6);

Кировоградская – 909 (5).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.