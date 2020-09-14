Коронавирус. Новых заболевших выявили во всех областях, больше всего – в Тернопольской
В девяти регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Тернопольской области коронавирус 13 сентября диагностировали у 352 человек, в Харьковской – у 269, в Одесской – у 205. В шести регионах – более 100 новых заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской (5) и Донецкой областях (6).
Динамика эпидемии по областям:
Тернопольская – 9234 заболевших (352 за сутки);
Харьковская – 12853 (269);
Одесская – 9687 (205);
Киев – 17429 (168);
Львовская – 17057 (143);
Ивано-Франковская – 11357 (142);
Черновицкая – 12252 (135);
Киевская – 6961 (112);
Сумская – 2502 (101);
Житомирская – 4390 (98);
Николаевская – 2051 (98);
Ровенская – 10555 (86);
Черкасская – 2579 (84);
Днепропетровская – 3342 (80);
Черниговская – 2788 (74);
Волынская – 6353 (64);
Запорожская – 2403 (56);
Закарпатская – 8675 (50);
Хмельницкая – 4008 (40);
Винницкая – 4844 (36);
Полтавская – 1223 (28);
Херсонская – 644 (16);
Луганская – 600 (14);
Донецкая – 2101 (6);
Кировоградская – 909 (5).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 2462 случая заболевания коронавирусом.
- Сегодня, 14 сентября, начинает действовать новое деление на карантинные зоны.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии