Коронавирус. Оранжевой зоне карантина соответствуют 15 областей – список
Оранжевой зоне карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, соответствуют 15 областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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На утро 9 октября в оранжевую зону входят такие области (в скобках указаны показатели, которые превышают допустимую норму):
Днепропетровская (уровень госпитализаций);
Донецкая (уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом);
Житомирская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус и уровень госпитализаций);
Запорожская (уровень госпитализаций);
Киевская (динамика госпитализаций);
Луганская (уровень госпитализаций);
Львовская (уровень госпитализаций);
Полтавская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус и динамика госпитализаций);
Ровенская (динамика госпитализаций);
Сумская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус, уровень и динамика госпитализаций);
Тернопольская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус);
Харьковская (заполненность коек с кислородом, уровень и динамика госпитализаций);
Херсонская (уровень и динамика госпитализаций);
Хмельницкая (коэффициент позитивных тестов на коронавирус);
Черновицкая (уровень госпитализаций).
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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове.
- В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
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