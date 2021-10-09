Коронавирус. Оранжевой зоне карантина соответствуют 15 областей – список

Оранжевой зоне карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, соответствуют 15 областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 9 октября в оранжевую зону входят такие области (в скобках указаны показатели, которые превышают допустимую норму):

Днепропетровская (уровень госпитализаций);

Донецкая (уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом);

Житомирская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус и уровень госпитализаций);

Запорожская (уровень госпитализаций);

Киевская (динамика госпитализаций);

Луганская (уровень госпитализаций);

Львовская (уровень госпитализаций);

Полтавская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус и динамика госпитализаций);

Ровенская (динамика госпитализаций);

Сумская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус, уровень и динамика госпитализаций);

Тернопольская (коэффициент позитивных тестов на коронавирус);

Харьковская (заполненность коек с кислородом, уровень и динамика госпитализаций);

Херсонская (уровень и динамика госпитализаций);

Хмельницкая (коэффициент позитивных тестов на коронавирус);

Черновицкая (уровень госпитализаций).

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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

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Марк Сировой

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