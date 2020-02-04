Коронавирус. Скалецкая сообщила, когда завезут тест-систему

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украину 5 февраля планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ТСН.

"Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение пяти часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет", - отметила Скалецкая.

По ее словам, в Украине есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин

31 января Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса. и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил , что

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