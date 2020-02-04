Коронавирус. Скалецкая сообщила, когда завезут тест-систему

В Украину 5 февраля планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ТСН.
"Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение пяти часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет", - отметила Скалецкая.
По ее словам, в Украине есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус.
В Минздраве отметили, что по состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.
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