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Коронавирус. Скалецкая сообщила, когда завезут тест-систему

Коронавирус. Скалецкая сообщила, когда завезут тест-систему - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.02.2020, 11:49

Министр отметила, что тест-систему начнут с этой недели тестировать в Украине

В Украину 5 февраля планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ТСН.

"Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение пяти часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет", - отметила Скалецкая.

По ее словам, в Украине есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
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  • 31 января и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса.
  • LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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минздрав Зоряна Скалецкая коронавирус 2019nCoV тест-система
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