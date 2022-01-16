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Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: четыре области обогнали Киев

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 08:16
Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: четыре области обогнали Киев - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 6379 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 569). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (983), Львовской (625), Харьковской (612), Сумской (455) областях и в Киеве (403), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 88 больных COVID-19 (днем ранее – 127), выздоровели – 2359 (6172), были госпитализированы – 1957 (1682).

Официально сделали 43 701 тест (76 948). Методом ПЦР – 20 309 (39 207), ИФА – 3038 (6332), экспресс-тестов – 20 354 (31 409).

На утро 16 января в Украине зафиксировали 3 754 458 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 283 человека, выздоровели – 2359.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 403 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1178);
Винницкая область – 251 (414);
Волынская – 89 (126);
Днепропетровская – 174 (338);
Донецкая – 142 (288);
Житомирская – 240 (324);
Закарпатская – 166 (215);
Запорожская – 10 (173);
Ивано-Франковская – 914 (1167);
Киевская – 198 (431);
Кировоградская – 88 (80);
Луганская – 21 (89);
Львовская – 625 (1178);
Николаевская – 112 (173);
Одесская – 195 (471);
Полтавская – 121 (343);
Ровенская – 160 (347);
Сумская – 455 (562);
Тернопольская – 397 (453);
Харьковская – 612 (761);
Херсонская – 71 (143);
Хмельницкая – 312 (402);
Черкасская – 117 (218);
Черновицкая – 387 (446);
Черниговская – 119 (249).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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