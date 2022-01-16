Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: четыре области обогнали Киев

За прошедшие сутки в Украине выявили 6379 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 569). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (983), Львовской (625), Харьковской (612), Сумской (455) областях и в Киеве (403), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 88 больных COVID-19 (днем ранее – 127), выздоровели – 2359 (6172), были госпитализированы – 1957 (1682).

Официально сделали 43 701 тест (76 948). Методом ПЦР – 20 309 (39 207), ИФА – 3038 (6332), экспресс-тестов – 20 354 (31 409).

На утро 16 января в Украине зафиксировали 3 754 458 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 283 человека, выздоровели – 2359.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 403 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1178);

Винницкая область – 251 (414);

Волынская – 89 (126);

Днепропетровская – 174 (338);

Донецкая – 142 (288);

Житомирская – 240 (324);

Закарпатская – 166 (215);

Запорожская – 10 (173);

Ивано-Франковская – 914 (1167);

Киевская – 198 (431);

Кировоградская – 88 (80);

Луганская – 21 (89);

Львовская – 625 (1178);

Николаевская – 112 (173);

Одесская – 195 (471);

Полтавская – 121 (343);

Ровенская – 160 (347);

Сумская – 455 (562);

Тернопольская – 397 (453);

Харьковская – 612 (761);

Херсонская – 71 (143);

Хмельницкая – 312 (402);

Черкасская – 117 (218);

Черновицкая – 387 (446);

Черниговская – 119 (249).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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