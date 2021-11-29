Коронавирус. В Украине под 6000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине выявили 5804 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7483). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (473), Донецкой (457) областях и Киеве (431), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 297 больных COVID-19 (днем ранее – 400), выздоровели – 10 477 (10 270), были госпитализированы – 2082 (3456).

По всей стране сделали 32 694 теста (54 224). Методом ПЦР – 13 364 (25 571), ИФА – 1795 (4186), экспресс-тестов на антиген – 17 535 (24 467).

На утро 29 ноября в Украине зафиксировали 3 427 827 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 85 414 инфицированных, выздоровели – 2 920 714.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 431 инфицированный коронавирусом за сутки (днем ранее – 549);

Винницкая область – 373 (548);

Волынская – 303 (230);

Днепропетровская – 473 (698);

Донецкая – 457 (365);

Житомирская – 310 (334);

Закарпатская – 150 (235);

Запорожская – 334 (415);

Ивано-Франковская – 146 (249);

Киевская – 295 (433);

Кировоградская – 145 (176);

Луганская – 25 (28);

Львовская – 203 (306);

Николаевская – 401 (381);

Одесская – 303 (223);

Полтавская – 232 (298);

Ровенская – 109 (137);

Сумская – 58 (286);

Тернопольская – 158 (233);

Харьковская – 235 (229);

Херсонская – 64 (76);

Хмельницкая – 122 (408);

Черкасская – 236 (205);

Черновицкая – 108 (135);

Черниговская – 133 (306).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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