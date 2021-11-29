В Швейцарии поддержали на референдуме COVID-паспорта и карантин

В Швейцарии поддержали на референдуме COVID-паспорта и карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

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По предварительным данным, более 60% участников референдума выступили против отмены ограничений, в том числе действия COVID-паспортов, пишет агентство. Инициаторы референдума настаивали же, что сертификаты о вакцинации не являются необходимым ограничением свобод.

Как сообщается, в Швейцарии вакцинировано от коронавируса чуть менее двух третей населения – это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Сейчас заболеваемость растет экспоненциально, количество случаев COVID-19 увеличивается на 40-50% каждую неделю.

Запреты в Швейцарии никогда не были такими строгими, как в соседних странах, пишут журналисты. Людям разрешалось выходить на прогулку, когда они хотели, а школы закрывались только на несколько недель.

Однако летом 2021-го в стране отменили бесплатное тестирование на коронавирус и ввели COVID-сертификаты о вакцинации, негативном тесте или выздоровлении. Наличие этого документа стало обязательным для посещения заведений общепита, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

После введения этого правила в Швейцарии несколько недель проходили протесты. Некоторые из них перерастали в агрессию: полиция применяла водометы и резиновые пули против протестующих, пытавшихся штурмовать парламент.

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Марк Сировой

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