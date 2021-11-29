UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Швейцарии поддержали на референдуме COVID-паспорта и карантин

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 06:44
В Швейцарии поддержали на референдуме COVID-паспорта и карантин - Фото
Референдум о коронавирусном законодательстве в Швейцарии (фото - ЕРА)

В Швейцарии поддержали на референдуме COVID-паспорта и карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительным данным, более 60% участников референдума выступили против отмены ограничений, в том числе действия COVID-паспортов, пишет агентство. Инициаторы референдума настаивали же, что сертификаты о вакцинации не являются необходимым ограничением свобод.

Как сообщается, в Швейцарии вакцинировано от коронавируса чуть менее двух третей населения – это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Сейчас заболеваемость растет экспоненциально, количество случаев COVID-19 увеличивается на 40-50% каждую неделю.

Запреты в Швейцарии никогда не были такими строгими, как в соседних странах, пишут журналисты. Людям разрешалось выходить на прогулку, когда они хотели, а школы закрывались только на несколько недель.

Однако летом 2021-го в стране отменили бесплатное тестирование на коронавирус и ввели COVID-сертификаты о вакцинации, негативном тесте или выздоровлении. Наличие этого документа стало обязательным для посещения заведений общепита, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

После введения этого правила в Швейцарии несколько недель проходили протесты. Некоторые из них перерастали в агрессию: полиция применяла водометы и резиновые пули против протестующих, пытавшихся штурмовать парламент.

Читайте также: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-сертификат Швейцария референдум COVID-паспорт COVID-19 вакцина вакцинация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 