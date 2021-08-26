Коронавирус. В Украине более 1500 новых заболевших, лидеры Киев и Донецкая область
Вчера, 25 августа, в Украине выявили 1581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 727), выздоровели 1269 пациентов (днем ранее – 382). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 104 ребенка и 38 медиков. Госпитализированы 464 человека (сутками ранее – 682), 45 пациентов умерли (сутками ранее – 20).
Официально за 25 августа сделаны 52 427 тестов на коронавирус (26 204 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Одесской, Харьковской и Луганской областях:
Киев – 264 заболевших за сутки;
Донецкая область – 161;
Одесская – 119;
Харьковская – 105;
Луганская – 93;
Черновицкая – 81;
Днепропетровская – 79;
Черниговская – 57;
Киевская – 56;
Запорожская – 54;
Херсонская – 50;
Тернопольская – 48;
Хмельницкая – 48;
Винницкая – 46;
Ровенская – 41;
Львовская – 40;
Полтавская – 40;
Черкасская – 35;
Николаевская – 34;
Житомирская – 33;
Сумская – 24;
Ивано-Франковская – 23;
Закарпатская – 21;
Волынская – 16;
Кировоградская – 13.
- 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. 21 августа COVID-сертификаты стали доступны.
- 21 августа Украина преодолела отметку в 5 млн вакцинированных хотя бы одной дозой.
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