Коронавирус. В Украине более 1500 новых заболевших, лидеры Киев и Донецкая область

Вчера, 25 августа, в Украине выявили 1581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 727), выздоровели 1269 пациентов (днем ранее – 382). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 104 ребенка и 38 медиков. Госпитализированы 464 человека (сутками ранее – 682), 45 пациентов умерли (сутками ранее – 20).

Официально за 25 августа сделаны 52 427 тестов на коронавирус (26 204 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 278 171 заболевший COVID-19, 2 203 429 пациентов выздоровели, 53 566 человек умерли. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Одесской, Харьковской и Луганской областях:

Киев – 264 заболевших за сутки;

Донецкая область – 161;

Одесская – 119;

Харьковская – 105;

Луганская – 93;

Черновицкая – 81;

Днепропетровская – 79;

Черниговская – 57;

Киевская – 56;

Запорожская – 54;

Херсонская – 50;

Тернопольская – 48;

Хмельницкая – 48;

Винницкая – 46;

Ровенская – 41;

Львовская – 40;

Полтавская – 40;

Черкасская – 35;

Николаевская – 34;

Житомирская – 33;

Сумская – 24;

Ивано-Франковская – 23;

Закарпатская – 21;

Волынская – 16;

Кировоградская – 13.

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Денис Юдин

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