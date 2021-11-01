Коронавирус. За сутки почти 14 000 новых случаев, больше всего в Одесской области
Вчера, 31 октября, в Украине выявили 13 936 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 17 430), 298 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 336). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 905 детей и 111 медиков. Госпитализированы 3828 человек (сутками ранее – 5663), выздоровели 5885 пациентов (днем ранее – 5269).
Официально за 31 октября сделано 63 343 теста на коронавирус (97 286 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 936 238 заболевших, 2 442 098 пациентов выздоровели, 68 027 человек умерли. Проведено более 14,4 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях:
Одесская область – 1281 заболевших за сутки;
Харьковская – 1227;
Львовская – 1166;
Запорожская – 895;
Днепропетровская – 867;
Николаевская – 864;
Херсонская – 828;
Житомирская – 827;
Хмельницкая – 693;
Сумская – 573;
Киев – 495;
Ровенская – 455;
Черновицкая – 424;
Тернопольская – 398;
Волынская – 397;
Киевская – 396;
Черниговская – 355;
Ивано-Франковская – 344;
Донецкая – 322;
Винницкая – 298;
Черкасская – 270;
Полтавская – 259;
Закарпатская – 118;
Луганская – 110;
Кировоградская – 74.
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону ввели еще в семи областях.
- Сегодня, 1 ноября, Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
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