Коронавирус. За сутки почти 14 000 новых случаев, больше всего в Одесской области

Вчера, 31 октября, в Украине выявили 13 936 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 17 430), 298 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 336). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 905 детей и 111 медиков. Госпитализированы 3828 человек (сутками ранее – 5663), выздоровели 5885 пациентов (днем ранее – 5269).

Официально за 31 октября сделано 63 343 теста на коронавирус (97 286 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 936 238 заболевших, 2 442 098 пациентов выздоровели, 68 027 человек умерли. Проведено более 14,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях:

Одесская область – 1281 заболевших за сутки;

Харьковская – 1227;

Львовская – 1166;

Запорожская – 895;

Днепропетровская – 867;

Николаевская – 864;

Херсонская – 828;

Житомирская – 827;

Хмельницкая – 693;

Сумская – 573;

Киев – 495;

Ровенская – 455;

Черновицкая – 424;

Тернопольская – 398;

Волынская – 397;

Киевская – 396;

Черниговская – 355;

Ивано-Франковская – 344;

Донецкая – 322;

Винницкая – 298;

Черкасская – 270;

Полтавская – 259;

Закарпатская – 118;

Луганская – 110;

Кировоградская – 74.

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Денис Юдин

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