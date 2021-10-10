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Коронавирус. За сутки выявлены 11 344 новых заболевших, Харьковская область "лидирует"

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 08:45
Коронавирус. За сутки выявлены 11 344 новых заболевших, Харьковская область
Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 новых случая заражения COVID-19 (днем ранее – 15 908). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838) , Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. В Киеве – 320 новых заболевших, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 162 больных COVID-19 (днем ранее – 250), выздоровели 2581 пациента (5364), были госпитализированы – 3712 (3571).

Официально сделали 67 392 теста на коронавирус: методом ПЦР – 35 671, ИФА – 5434, экспресс-тестов – 26 287.

За все время эпидемии в Украине выявили 2 541 257 заболевших COVID-19: умерли 58 493 пациента, выздоровели 2 290 427 заболевших.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 320 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 863);
Винницкая область – 202 (243);
Волынская – 197 (328);
Днепропетровская – 838 (1291);
Донецкая – 819 (1080);
Житомирская – 607 (622);
Закарпатская – 52 (195);
Запорожская – 836 (773);
Ивано-Франковская – 220 (334);
Киевская – 237 ​​(676);
Кировоградская – 105 (107);
Луганская – 167 (480);
Львовская – 468 (1177);
Николаевская – 3339 (333);
Одесская – 1010 (1310);
Полтавская – 174 (376);
Ровенская – 158 (492);
Сумская – 452 (702);
Тернопольская – 406 (444);
Харьковская – 1783 (974);
Херсонская – 567 (709);
Хмельницкая – 526 (646);
Черкасская – 169 (553);
Черновицкая – 525 (688);
Черниговская – 167 (512).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк
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эпидемия коронавирус COVID-19 области
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