Коронавирус. За сутки выявлены 11 344 новых заболевших, Харьковская область "лидирует"

За прошедшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 новых случая заражения COVID-19 (днем ранее – 15 908). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838) , Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. В Киеве – 320 новых заболевших, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 162 больных COVID-19 (днем ранее – 250), выздоровели 2581 пациента (5364), были госпитализированы – 3712 (3571).

Официально сделали 67 392 теста на коронавирус: методом ПЦР – 35 671, ИФА – 5434, экспресс-тестов – 26 287.

За все время эпидемии в Украине выявили 2 541 257 заболевших COVID-19: умерли 58 493 пациента, выздоровели 2 290 427 заболевших.

Читайте также: Число областей в оранжевой зоне эпидопасности выросло – Минздрав

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 320 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 863);

Винницкая область – 202 (243);

Волынская – 197 (328);

Днепропетровская – 838 (1291);

Донецкая – 819 (1080);

Житомирская – 607 (622);

Закарпатская – 52 (195);

Запорожская – 836 (773);

Ивано-Франковская – 220 (334);

Киевская – 237 ​​(676);

Кировоградская – 105 (107);

Луганская – 167 (480);

Львовская – 468 (1177);

Николаевская – 3339 (333);

Одесская – 1010 (1310);

Полтавская – 174 (376);

Ровенская – 158 (492);

Сумская – 452 (702);

Тернопольская – 406 (444);

Харьковская – 1783 (974);

Херсонская – 567 (709);

Хмельницкая – 526 (646);

Черкасская – 169 (553);

Черновицкая – 525 (688);

Черниговская – 167 (512).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.