Лечение COVID-19. AstraZeneca заявила об обнадеживающих результатах ее коктейля из антител
В британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca сообщили о создании "коктейля из антител", который значительно снижает риск тяжелого течения болезни и смерти у заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом передает Reuters.
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Новое лекарство – коктейль из двух антител под названием AZD7442. В AstraZeneca заявили, что он снижает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти на 50% у не госпитализированных пациентов, которые страдают от симптомов болезни до семи дней.
Препарат разработан, чтобы защитить людей с недостаточно сильным иммунным ответом на вакцинацию.
AZD7442 содержит лабораторные антитела, которые остаются в организме в течение нескольких месяцев и сдерживают вирус, сообщили в компании. Вакцинация работает по другому принципу: она действует на неповрежденную иммунную систему для выработки антител и клеток, борющихся с инфекцией.
"Раннее вмешательство с нашими антителами (AZD7442. – Ред.) может существенно снизить развитие тяжелого течения болезни с длительной защитой на более чем шесть месяцев", – сказал исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос.
Испытание проводилось в 13 странах и включало более 900 взрослых участников, половина из которых получала AZD7442, а остальные – плацебо. По словам пресс-секретаря AstraZeneca, полные результаты испытаний будут представлены для публикации в рецензируемом журнале.
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