Расстрел в Днепре. Комиссия МВД выявила внеуставные отношения и нарушение доступа к оружию
Следственная комиссия нашла нарушения в воинской части Нацгвардии №3021 в Днепре на заводе Южмаш, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и сотрудников. В частности были нарушения с доступом к оружейной комнате, сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Евгений Енин.
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По его словам, в воинской части провели анкетирование личного состава. Уже до начала детального анализа анкет комиссия выявила факты внеуставных отношений – и эти материалы будут направлены в Госбюро расследований.
Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы все еще неизвестны, их будет устанавливать ГБР в ходе расследования.
Также комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, отметил замглавы МВД. По его словам, был нарушен порядок доступа к оружейной комнате, отсутствовал контроль за надлежащим закрытием ставницы для оружия.
Кроме того, он добавил, что возникают вопросы к качеству инструктажа перед нарядом и медицинскому обеспечению военных – в аптечке отсутствовал ряд медикаментов. Более детальные выводы комиссия должна представить в конце недели, когда вернется из Днепра.
Енин также сообщил, что госпитализированные военные выздоравливают, часть из них выписали из реанимации.
- Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пять человек были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК.
- ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии. Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.
- 28 января суд отправил Рябчука в СИЗО без альтернативы залога. 4 февраля Рябчук отказался от всех показаний.
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