Расстрел в Днепре. Комиссия МВД выявила внеуставные отношения и нарушение доступа к оружию

Следственная комиссия нашла нарушения в воинской части Нацгвардии №3021 в Днепре на заводе Южмаш, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и сотрудников. В частности были нарушения с доступом к оружейной комнате, сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в воинской части провели анкетирование личного состава. Уже до начала детального анализа анкет комиссия выявила факты внеуставных отношений – и эти материалы будут направлены в Госбюро расследований.

Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы все еще неизвестны, их будет устанавливать ГБР в ходе расследования.

Также комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, отметил замглавы МВД. По его словам, был нарушен порядок доступа к оружейной комнате, отсутствовал контроль за надлежащим закрытием ставницы для оружия.

Кроме того, он добавил, что возникают вопросы к качеству инструктажа перед нарядом и медицинскому обеспечению военных – в аптечке отсутствовал ряд медикаментов. Более детальные выводы комиссия должна представить в конце недели, когда вернется из Днепра.

Енин также сообщил, что госпитализированные военные выздоравливают, часть из них выписали из реанимации.

Читайте также: "Идут на поправку, улыбаются". В больнице Днепра рассказали о раненых в трагедии на Южмаше

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.