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Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса: инфографика

Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса: инфографика - Фото
Фото: Stringer/ЕРА
16.03.2020, 07:04

По данным МИД, выздоровели уже пять человек за рубежом

Лечение от коронавирусной инфекции (COVID-19) проходят шесть украинцев, которые находятся за рубежом, пять граждан Украины выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным на 23:00 15 марта, на лечении от коронавируса в других странах всего находятся шесть граждан Украины: по два человека в Германии и Италии и по одному - в Молдове и ОАЭ.

Данные об украинцах за рубежом: фото

Фото: facebook.com/UkraineMFA

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • В Украине официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Арина Толина
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МИД инфографика коронавирус COVID-19
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