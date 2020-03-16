Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса: инфографика

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Лечение от коронавирусной инфекции (COVID-19) проходят шесть украинцев, которые находятся за рубежом, пять граждан Украины выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным на 23:00 15 марта, на лечении от коронавируса в других странах всего находятся шесть граждан Украины: по два человека в Германии и Италии и по одному - в Молдове и ОАЭ.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

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