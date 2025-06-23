Убийство сына депутата Соболева. Снайпер и два пособника получили по 15 и 13 лет
Снайпер, обвиняемый в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, и его пособники приговорены к 13-15 годам за решеткой. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Событие произошло в декабре 2019 года – на тогда еще депутата было совершено покушение в Киеве во время которого был застрелен его сын. Прокуроры доказали вину снайпера и двух его пособников.
Снайпер признан виновным в законченном покушении на умышленное убийство, убийстве по неосторожности, незаконном обращении с оружием и подделке документа. Суд отправил его за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.
Пособники получили по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один признан виновным в пособничестве в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Другой – в пособничестве в оконченном покушении на умышленное убийство.
Прокуроры доказали, что 1 декабря 2019 осужденные хотели убить депутата Соболева возле ресторана в центре Киева. Он был ранен в голову, а трехлетний сын погиб на месте в ходе стрельбы.
Доказано, что снайпер и пособники заранее подготовили оружие, боеприпасы и средства конспирации и спрятали в специальном помещении. Перед этим долгое время они тщательно готовились: наблюдали за местом пребывания депутата, осуществляли пристрелку оружия на полигоне и прочее.
В рамках расследования было исследовано около 20 томов доказательств, допрошены свидетели и потерпевшие. Рассмотрение материалов начиналось дважды, поскольку один из обвиняемых был задержан только через два с половиной года после совершения преступления – он скрывался от следствия и находился в международном розыске.
До приговора суда обвиняемые находились под стражей. Организатор покушения сейчас скрывается от правосудия и находится в международном розыске.
- Стрельба произошла 1 декабря 2019 года в Киеве. На следующий день были арестованы двое подозреваемых, а в полиции рассматривались три основные версии: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, профессиональная деятельность депутата.
- Сообщалось также, что задержанные по подозрению в покушении могли быть членами правого сектора. А один из них – кавалер ордена. В правом секторе отреагировали и заявили, что требуют справедливого расследования.
- Заказчиком оказался 25-летний уроженец России, который якобы привлек в качестве исполнителя 20-летнего экс-бойца АТО. За убийство депутата он предлагал вознаграждение в $40 000.
- 12 февраля 2020 года Соболев заявлял, что на него готовят новое покушение.
- 30 апреля о подозрении сообщили еще одному фигуранту.