Убийство сына депутата Соболева. Снайпер и два пособника получили по 15 и 13 лет

Суд спустя пять лет вынес приговор обвиняемым в убийстве трехлетнего сына Вячеслава Соболева в Киеве

Вячеслав Соболев (Фото: личная страница в Facebook)

Снайпер, обвиняемый в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, и его пособники приговорены к 13-15 годам за решеткой. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Событие произошло в декабре 2019 года – на тогда еще депутата было совершено покушение в Киеве во время которого был застрелен его сын. Прокуроры доказали вину снайпера и двух его пособников.

Снайпер признан виновным в законченном покушении на умышленное убийство, убийстве по неосторожности, незаконном обращении с оружием и подделке документа. Суд отправил его за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.

Пособники получили по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один признан виновным в пособничестве в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Другой – в пособничестве в оконченном покушении на умышленное убийство.

Прокуроры доказали, что 1 декабря 2019 осужденные хотели убить депутата Соболева возле ресторана в центре Киева. Он был ранен в голову, а трехлетний сын погиб на месте в ходе стрельбы.

Доказано, что снайпер и пособники заранее подготовили оружие, боеприпасы и средства конспирации и спрятали в специальном помещении. Перед этим долгое время они тщательно готовились: наблюдали за местом пребывания депутата, осуществляли пристрелку оружия на полигоне и прочее.

В рамках расследования было исследовано около 20 томов доказательств, допрошены свидетели и потерпевшие. Рассмотрение материалов начиналось дважды, поскольку один из обвиняемых был задержан только через два с половиной года после совершения преступления – он скрывался от следствия и находился в международном розыске.

До приговора суда обвиняемые находились под стражей. Организатор покушения сейчас скрывается от правосудия и находится в международном розыске.

Фото: ОГП