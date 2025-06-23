Вбивство сина депутата Соболєва. Снайпер та двоє пособників отримали по 15 та 13 років
Снайпер, якого звинувачують у вбивстві трирічного сина ексдепутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, та його пособники засуджені до 13-15 років за ґратами. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Подія трапилася у грудні 2019 року – на тоді ще депутата було скоєно замах у Києві під час якого був застрелений його син. Прокурори довели провину снайпера та двох його пособників.
Снайпера визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вбивстві через необережність, незаконному поводженні зі зброєю та підробці документа. Суд відправив його за ґрати на 15 років з конфіскацією майна.
Пособники отримали по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одного визнано винним у пособництві в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Іншого – у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство.
Прокурори довели, що 1 грудня 2019 року засуджені хотіли вбити депутата Соболєва біля ресторану у центрі Києва. Його було поранено в голову, а трирічний син загинув на місці під час стрілянини.
Доведено також, що снайпер та пособники заздалегідь підготували зброю, боєприпаси та засоби конспірації і сховали в спеціальному приміщенні. Перед цим тривалий час вони ретельно готувалися: спостерігали за місцем перебування депутата, здійснювали пристрілку зброї на полігоні та інше.
У межах розслідування було досліджено близько 20 томів доказів, допитав свідків та потерпілих. Розгляд матеріалів розпочинався двічі, оскільки одного з обвинувачених затримали лише за два з половиною роки після скоєння злочину – він переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшук.
До вироку суду обвинувачувані перебували під вартою. Організатор замаху наразі переховується від правосуддя та перебуває в міжнародному розшуку.
- Стрілянина сталася 1 грудня 2019 року в Києві. Наступного дня були заарештовані двоє підозрюваних, а в поліції розглядали три основні версії: сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарську діяльність, професійну діяльність депутата.
- Повідомлялося також, що затримані за підозрою у виконанні замаху могли бути членами правого сектору. А один із них – кавалер ордену. У правому секторі відреагували та заявили, що вимагають справедливого розслідування.
- Замовником виявився 25-річний уродженець Росії, який нібито залучив як виконавця 20-річного ексбійця АТО. За вбивство депутата він пропонував винагороду $40 000.
- 12 лютого 2020 року Соболєв заявляв, що на нього готують новий замах.
- 30 квітня про підозру повідомили ще одному фігуранту.