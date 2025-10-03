Украина одобрит Польше новые места поисков жертв Волынской трагедии
Украина может выдать Польше новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Укринформу.
Разрешение на проведение работ может быть выдано в ближайшие недели.
"Мы достигли соответствующих договоренностей с Польшей, которые реализуются. Ожидаем продолжение работ и на других локациях, по запросу как украинской, так и польской стороны. Украинская сторона к этому готова и в ближайшее время выдаст разрешения", – сказал он.
Речь идет о населенных пунктах Гута Пеняцкая во Львовской области и Углы в Ровенской области.
Кроме того, польская сторона обеспечила проведение поисковых работ в селе Юречково Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. В роскопках сотрудничают Институт национальной памяти Польши, местные власти, полиция и соответствующие службы.
"Мы удовлетворены помощью Польши в проведении поисковых работ в Юречково, созданы все необходимые условия для работы. Поисковые работы продлятся до трех недель, о результатах работы еще говорить рано", – сказал Боднар.
- 11 января 2025 года в польском Министерстве культуры сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется поиск и эксгумация останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января Украина дала разрешение на эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- Замминистра культуры 25 сентября сообщил, что Украина начнет искать тела воинов УПА в Польше, а Варшава хочет изучить несколько мест в Херсонской и Харьковской областях.
