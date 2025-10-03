Украина одобрит Польше новые места поисков жертв Волынской трагедии

Василий Боднар (Фото: x.com/VasylBodnar)

Украина может выдать Польше новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Укринформу.

Разрешение на проведение работ может быть выдано в ближайшие недели.

"Мы достигли соответствующих договоренностей с Польшей, которые реализуются. Ожидаем продолжение работ и на других локациях, по запросу как украинской, так и польской стороны. Украинская сторона к этому готова и в ближайшее время выдаст разрешения", – сказал он.

Речь идет о населенных пунктах Гута Пеняцкая во Львовской области и Углы в Ровенской области.

Кроме того, польская сторона обеспечила проведение поисковых работ в селе Юречково Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. В роскопках сотрудничают Институт национальной памяти Польши, местные власти, полиция и соответствующие службы.

"Мы удовлетворены помощью Польши в проведении поисковых работ в Юречково, созданы все необходимые условия для работы. Поисковые работы продлятся до трех недель, о результатах работы еще говорить рано", – сказал Боднар.