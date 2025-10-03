Україна схвалить Польщі нові місця пошуків жертв Волинської трагедії

Василь Боднар (Фото: x.com/VasylBodnar)

Україна може видати Польщі нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.

Дозвіл на проведення робіт може бути видано найближчими тижнями.

"Ми досягли відповідних домовленостей із Польщею, які реалізуються. Очікуємо продовження робіт і на інших локаціях, за запитом як української, так і польської сторони. Українська сторона до цього готова і найближчим часом видасть дозволи", – сказав він.

Йдеться про населені пункти Гута Пеняцька у Львівській області та Угли в Рівненській області.

Крім того, польська сторона забезпечила проведення пошукових робіт у селі Юречкове Підкарпатського воєводства поруч з українським кордоном. У розкопках співпрацюють Інститут національної пам'яті Польщі, місцева влада, поліція та відповідні служби.

"Ми задоволені допомогою Польщі в проведенні пошукових робіт у Юречковому, створено всі необхідні умови для роботи. Пошукові роботи триватимуть до трьох тижнів, про результати роботи ще говорити рано", – сказав Боднар.