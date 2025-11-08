В Тернополе нетрезвый военнообязанный выпал с пятого этажа ТЦК – он в реанимации
В Тернопольском областном территориальном центре комплектования с пятого этажа выпал нетрезвый военнообязанный Т. Его доставили в реанимацию, сообщили в военкомате.
Инцидент произошел ночью 8 ноября. Мужчину, который является нарушителем военно-учетного законодательства, доставили в ТЦК около 00:15. У него не было отсрочки от призыва и брони, также он находился в нетрезвом состоянии.
Учитывая состояние, которое "делало невозможным привлечение к административной ответственности", мужчину временно разместили в комнате отдыха военнообязанных на пятом этаже здания.
По информации военных, около 03:50 гражданин Т. находился в санузле спального помещения. Он демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и пытался по ней спуститься на улицу. Однако сорвался и упал на крышу столовой на первом этаже.
В ТЦК отметили, что на место немедленно вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию Тернопольской областной клинической больницы. Состояние его сейчас стабильное.
На месте происшествия инцидента работают правоохранители, начато служебное расследование.
- 24 октября стало известно о смерти мужчины в ТЦК Киева. Военные отрицают избиение мобилизованного, а экспертиза установила, что человек перед смертью получил травму тупым предметом. Полиция изъяла запись с видеокамер ТЦК.
- 30 октября в ТЦК Кременчуга произошла стрельба – ранены двое военнослужащих.
