В Тернополе нетрезвый военнообязанный выпал с пятого этажа ТЦК – он в реанимации

Мужчина пытался убежать из ТЦК, но сорвался и упал. Он в стабильном состоянии в реанимации

ТЦК (Фото: sud.ua)

В Тернопольском областном территориальном центре комплектования с пятого этажа выпал нетрезвый военнообязанный Т. Его доставили в реанимацию, сообщили в военкомате.

Инцидент произошел ночью 8 ноября. Мужчину, который является нарушителем военно-учетного законодательства, доставили в ТЦК около 00:15. У него не было отсрочки от призыва и брони, также он находился в нетрезвом состоянии.

Учитывая состояние, которое "делало невозможным привлечение к административной ответственности", мужчину временно разместили в комнате отдыха военнообязанных на пятом этаже здания.

По информации военных, около 03:50 гражданин Т. находился в санузле спального помещения. Он демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и пытался по ней спуститься на улицу. Однако сорвался и упал на крышу столовой на первом этаже.

В ТЦК отметили, что на место немедленно вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию Тернопольской областной клинической больницы. Состояние его сейчас стабильное.

На месте происшествия инцидента работают правоохранители, начато служебное расследование.