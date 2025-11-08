У Тернополі нетверезий військовозобов'язаний випав з п'ятого поверху ТЦК – він у реанімації

Чоловік намагався утекти з ТЦК, але зірвався та упав. Він у стабільному стані в реанімації

ТЦК (Фото: sud.ua)

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування з п'ятого поверху випав нетверезий військовозобов’язаний Т. Його доставили до реанімації, повідомили у військкоматі.

Інцидент трапився вночі 8 листопада. Чоловіка, який є порушником військово-облікового законодавства, доставили до ТЦК близько 00:15. У нього не було відстрочки від призову та бронювання, також він перебував у нетверезому стані.

З огляду на стан, який "унеможливлював притягнення до адміністративної відповідальності", чоловіка тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних на п'ятому поверсі будівлі.

За інформацією військових, близько 03:50 громадянин Т. перебував у санвузлі спального приміщення. Він демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та намагався по ньому спуститися на вулицю. Однак, зірвався та впав на дах їдальні на першому поверсі.

У ТЦК зазначили, що на місце негайно викликали швидку допомогу, медики госпіталізували потерпілого до реанімації Тернопільської обласної клінічної лікарні. Стан його наразі стабільний.

На місці події інциденту працюють правоохоронці, розпочате службове розслідування.