В Украине почти 12 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в пяти областях и Киеве

За прошедшие сутки, 11 октября, в Украине выявили 11 996 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8832). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1502), Львовской (978), Одесской (816), Запорожской (715), Полтавской (669) областях и в Киеве (628). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 352 больных коронавирусной болезнью (днем ранее – 207), выздоровели 5419 человек (2053), были госпитализированы 2274 (2672).

Вчера по всей стране сделали 93 732 теста на COVID-19 (52 064): методом ПЦР – 46 233 (23 675), ИФА – 8913 (3480), экспресс-тестов – 38 586 (24 909).

На утро 12 октября в Украине зафиксировали 2 562 085 заболевших коронавирусом за все время эпидемии. Выздоровели 2 297 889 человек, умерли – 59 052.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 628 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 213);

Винницкая область – 121 (108);

Волынская – 322 (206);

Днепропетровская – 856 (765);

Донецкая – 607 (469);

Житомирская – 155 (510);

Закарпатская – 139 (41);

Запорожская – 715 (687);

Ивано-Франковская – 172 (122);

Киевская – 512 (72);

Кировоградская – 53 (34);

Луганская – 548 (218);

Львовская – 978 (343);

Николаевская – 184 (392);

Одесская – 816 (690);

Полтавская – 669 (132);

Ровенская – 492 (169);

Сумская – 449 (468);

Тернопольская – 162 (234);

Харьковская – 1502 (1419);

Херсонская – 350 (374);

Хмельницкая – 227 (287);

Черкасская – 532 (230);

Черновицкая – 560 (447);

Черниговская – 247 (202).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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