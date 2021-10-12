В Украине почти 12 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в пяти областях и Киеве
За прошедшие сутки, 11 октября, в Украине выявили 11 996 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8832). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1502), Львовской (978), Одесской (816), Запорожской (715), Полтавской (669) областях и в Киеве (628). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 352 больных коронавирусной болезнью (днем ранее – 207), выздоровели 5419 человек (2053), были госпитализированы 2274 (2672).
Вчера по всей стране сделали 93 732 теста на COVID-19 (52 064): методом ПЦР – 46 233 (23 675), ИФА – 8913 (3480), экспресс-тестов – 38 586 (24 909).
На утро 12 октября в Украине зафиксировали 2 562 085 заболевших коронавирусом за все время эпидемии. Выздоровели 2 297 889 человек, умерли – 59 052.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 628 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 213);
Винницкая область – 121 (108);
Волынская – 322 (206);
Днепропетровская – 856 (765);
Донецкая – 607 (469);
Житомирская – 155 (510);
Закарпатская – 139 (41);
Запорожская – 715 (687);
Ивано-Франковская – 172 (122);
Киевская – 512 (72);
Кировоградская – 53 (34);
Луганская – 548 (218);
Львовская – 978 (343);
Николаевская – 184 (392);
Одесская – 816 (690);
Полтавская – 669 (132);
Ровенская – 492 (169);
Сумская – 449 (468);
Тернопольская – 162 (234);
Харьковская – 1502 (1419);
Херсонская – 350 (374);
Хмельницкая – 227 (287);
Черкасская – 532 (230);
Черновицкая – 560 (447);
Черниговская – 247 (202).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- Почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Однако ограничения усилили в Харькове, Львове и Одесской области. В правительстве говорят, что несколько областей могут войти в красную зону карантина в ближайшее время.
- Кабмин усилил ограничения на транспорте: с 21 октября ездить путешествовать между областями Украины можно будет лишь с COVID-сертификатом.
- В СНБО ожидают пик осенней волны коронавируса к концу октября или началу ноября. Одномоментно будет до 55 000 госпитализированных с коронавирусом.
- Верховная Рада хочет расширить список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса.
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