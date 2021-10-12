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В Украине почти 12 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в пяти областях и Киеве

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 08:25
В Украине почти 12 000 новых заболевших COVID-19: больше всего в пяти областях и Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 11 октября, в Украине выявили 11 996 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8832). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1502), Львовской (978), Одесской (816), Запорожской (715), Полтавской (669) областях и в Киеве (628). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 352 больных коронавирусной болезнью (днем ранее – 207), выздоровели 5419 человек (2053), были госпитализированы 2274 (2672).

Вчера по всей стране сделали 93 732 теста на COVID-19 (52 064): методом ПЦР – 46 233 (23 675), ИФА – 8913 (3480), экспресс-тестов – 38 586 (24 909).

На утро 12 октября в Украине зафиксировали 2 562 085 заболевших коронавирусом за все время эпидемии. Выздоровели 2 297 889 человек, умерли – 59 052.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 628 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 213);
Винницкая область – 121 (108);
Волынская – 322 (206);
Днепропетровская – 856 (765);
Донецкая – 607 (469);
Житомирская – 155 (510);
Закарпатская – 139 (41);
Запорожская – 715 (687);
Ивано-Франковская – 172 (122);
Киевская – 512 (72);
Кировоградская – 53 (34);
Луганская – 548 (218);
Львовская – 978 (343);
Николаевская – 184 (392);
Одесская – 816 (690);
Полтавская – 669 (132);
Ровенская – 492 (169);
Сумская – 449 (468);
Тернопольская – 162 (234);
Харьковская – 1502 (1419);
Херсонская – 350 (374);
Хмельницкая – 227 (287);
Черкасская – 532 (230);
Черновицкая – 560 (447);
Черниговская – 247 (202).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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