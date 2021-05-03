Коронавирус. В Украине – почти 3000 новых случаев COVID-19, тестов делали меньше

Вчера, 2 мая, в Украине выявили 2 758 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5 094), выздоровели 5 550 пациентов (днем ранее – 5 784). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Были госпитализированы 1591 человек (сутками ранее – 3 199), 154 пациента умерло (сутками ранее – 160).

Официально за 2 мая сделано 16 023 тестов на коронавирус (сутками ранее – 43 405). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 9 298 (21 609), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1 260 (3 878), экспресс-тестов на антиген – 5 465 (17 918).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 085 938 заболевших COVID-19, 1 681 815 из них выздоровели, 44 750 – умерли.

Данные по областям:

Киев – 95 заболевших коронавирусом;

Винницкая область – 64 случая;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 360 случаев;

Донецкая область – 202 случая;

Житомирская область – 135 случаев;

Закарпатская – 4 случая;

Запорожская область – 103 случая;

Ивано-Франковская область – 38 случаев;

Киевская область – 74 случая;

Кировоградская область – 116 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 94 случая;

Николаевская область – 81 случай;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ровенская область – 62 случая;

Сумская область – 231 случай;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 46 случаев;

Хмельницкая область – 30 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 61 случай;

Черниговская область – 62 случая.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего привиты - 755 103 человека.

28 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую.

29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.

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Станислав Стороженко

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