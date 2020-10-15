Выживший в авиакастрофе под Чугуевом курсант решил продолжить учебу: фото, видео
Сегодня Вячеславу Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине"
Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить обучение по выбранной специальности. Об этом он сказал в комментарии Армия Информ.
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Сегодня Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине".
Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш президент Владимир Зеленский подписал 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский, сообщает издание.
Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", – сказал курсант.
Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его семью.
- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Самолет совершал тренировочный вылет с курсантами ХНУПС.
- В результате катастрофы при посадке погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского. Он рассказал, как удалось выжить. Опубликованы имена погибших.
- ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
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