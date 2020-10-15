Выживший в авиакастрофе под Чугуевом курсант решил продолжить учебу: фото, видео

Сегодня Вячеславу Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине"

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить обучение по выбранной специальности. Об этом он сказал в комментарии Армия Информ.

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Сегодня Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш президент Владимир Зеленский подписал 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский, сообщает издание.

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", – сказал курсант.

Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его семью.







Вадим Ребрина

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