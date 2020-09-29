Высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается во всех областях, кроме Кировоградской – МОЗ
В девяти регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по распространению коронавируса, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте МОЗ.
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На 29 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Донецкой, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) во всех регионах, кроме Кировоградской области (15,9). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 339,3. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой области (191,1) и Киеве (149,4). В среднем по Украине – 109,2.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- 25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
- За сутки в Украине выявлено 3627 заболевших коронавирусом.
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