Высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается во всех областях, кроме Кировоградской – МОЗ

В девяти регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по распространению коронавируса, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте МОЗ.

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На 29 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве, Винницкой, Донецкой, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.

Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) во всех регионах, кроме Кировоградской области (15,9). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 339,3. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой области (191,1) и Киеве (149,4). В среднем по Украине – 109,2.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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