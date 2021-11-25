За сутки выявили под 17 000 заболевших COVID-19: лидеры – Киев и Запорожская область
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 16 943 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 325). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (16 943), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 628 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 595), выздоровели – 26 811 (29 044), были госпитализированы – 3404 (4077).
По всей стране сделали 102 899 тестов (108 827). Методом ПЦР – 52 316 (52 719), ИФА – 10 092 (11 343), экспресс-тестов на антиген – 40 491 (44 765).
Всего на утро 25 ноября в Украине зафиксировали 3 384 404 заболевших COVID-19: умер 83 541 человек, выздоровели 2 852 452 пациента.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1688 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 1743);
Винницкая область – 810 (659);
Волынская – 492 (581);
Днепропетровская – 893 (674);
Донецкая – 924 (948);
Житомирская – 707 (341);
Закарпатская – 671 (403);
Запорожская – 1066 (906);
Ивано-Франковская – 638 (525);
Киевская – 719 (795);
Кировоградская – 191 (162);
Луганская – 258 (336);
Львовская – 1048 (511);
Николаевская – 442 (556);
Одесская – 644 (491);
Полтавская – 967 (1060);
Ровенская – 659 (619);
Сумская – 534 (324);
Тернопольская – 339 (275);
Харьковская – 728 (562);
Херсонская – 284 (223);
Хмельницкая – 778 (808);
Черкасская – 523 (518);
Черновицкая – 235 (173);
Черниговская – 705 (132).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса.
- Кабмин решил ужесточить карантин желтой зоны: COVID-сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативный результат теста на коронавирус нужны будут всем сотрудникам бизнеса и клиентам.
- В красной зоне карантина пока остаются Киев и 18 областей.
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