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17.08.2020, 23:59

Футбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фото

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Футбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фото
Футбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фото
Футбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фотоФутбол. Разгромный проигрыш "Шахтера". Пять пропущенных мячей: фото

"Интер" встретится в финале турнира с испанской "Севильей", которая вчера обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1)

Сегодня донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей. "Интер" - "Шахтер" – 0:5.

Команды играли на нейтральном поле в Дюссельдорфе, игра прошла без зрителей.

Первый гол в ворота украинцев на 19-ой минуте матча забил Мартинес. На перерыв команды ушли со счетом 0:1.

Второй мяч забил Д'Амброзио на 64-ой минуте игры, третий на 74-ой – Мартинес, четвертый и пятый на счету Лукаку на 78-ой и 83-ей минутах игры.

"Интер" встретится в финале турнира с испанской "Севильей", которая вчера обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Шахтер" играл в Лиги Европы, вылетев из группы в Лиге чемпионов. В плей-офф турнира дончане обыграли португальскую "Бенфику" (2:13:3), немецкий "Вольфсбург" (2:13:0и швейцарский "Базель" (4:1).

Интер также вылетел в ЛЕ из ЛЧ. В плей-офф миланцы одолели болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1), испанский "Хетафе" (2:0) и леверкузенский "Байер" из Германии (2:1).

Читайте также: Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов

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Теги: футбол
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