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Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020 – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 08:39
Евро-2020 (Иллюстративное фото - ЕРА)
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Сегодня в 22:00 по киевскому времени в Лондоне состоится финал Евро-2020 Англия-Италия. 

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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Смотреть онлайн трансляцию матча Англия – Италия можно на каналах Украина, Футбол 1/2/3, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Букмекерские конторы не определились с абсолютным фаворитом этой встречи – коэффициенты на победу отличаются в зависимости от компании, однако чаще всего потенциальным победителем выбирают Англию.

Италия по прежнему не теряет очки на Евро-2020, предыдущий матч с Испанией (1:1 и 4:2 по серии пенальти) итальянская команда довела до экстратайма и серии послематчевых пенальти, где оказалась сильнее. Англичане провели сложнейший матч с Данией (2:1), в котором судьба решалась также в дополнительное время – "Трем львам" помог заработанный Рахимом Стерлингом пенальти, реализованный Гарри Кейном. 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем сказал, что участие в поединке Фила Фодена "под вопросом". У Италии травмирован Леонардо Спинаццола – в четвертьфинале он получил разрыв ахилла. 

Три последние очные встречи Англии и Италии закончились вничью. Всего команды с 1976 года играли друг с другом 13 раз, и семь раз Италия оказывалась сильнее. Для Англии этот финал Евро – первый, Италия уже становилась чемпионом Европы в 1968 году, в 2000-ом и 2012-ом команда становилась серебряным призером турнира.

Известно, что Италия не проигрывает уже 33 матча подряд, для нового мирового рекорда необходимо победить еще 3 раза. Последний раз "Скуадра Адзурра" уступала в сентябре 2018-го в Лиге наций против Португалии. 

Станислав Стороженко
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футбол евро-2020 Спорт Англия италия финал
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