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Чемпионы Европы vs чемпионы мира. Где и когда смотреть матч Евро-2020 Португалия – Франция видео

23.06.2021, 11:45
Криштиану Роналду и Поль Погба, матч Португалия - Франция (фото - ЕРА)
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Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Сегодня на Евро-2020 действующий чемпион Европы по футболу сборная Португалии сыграет с Францией – действующим чемпионом мира.

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Поединок состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Онлайн трансляцию матча Португалия – Франция можно посмотреть в среду 23 июня в 22:00 на каналах Украина, Футбол 2,  платформах OLL.TV и MEGOGO.

Португалия в первом матче разгромила Венгрию (3:0), а во втором – проиграла Германии (2:4). Франция обыграла Германию (1:0) и расписала мировую с венграми (1:1).

Франция лидирует в группе F и обеспечила себе путевку в плей-офф Евро-2020. Португалия имеет равное количество очков с Германией, однако находится ниже в таблице, так как проиграла ей в первом матче.

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Поединок Франция – Португалия может подарить путевку в 1/8 финала сборной Украины, которая заняла третье место в группе С.

Это случится, если Португалия разгромно проиграет с разницей в три и больше мяча, а Германия не проиграет Венгрии в параллельном матче или же будет разгромлена ей с разницей в три и больше мяча. При таком раскладе португальцы окажутся ниже украинцев в общем зачете команд, которые заняли третьи места в группах.

По этой ссылке можно посмотреть все теоретические результаты в группах на Евро-2020, которые позволят Украине сыграть в плей-офф турнира.

Сегодняшний же матч станет 28-м между Францией и Португалией. Сейчас на счету португальцев шесть побед, французов – 19, дважды была ничья. Эти команды играли в финале Евро-2016: тогда сильнее оказалась Португалия, победив в экстра-тайме благодаря голу Эдера.

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Марк Сировой
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