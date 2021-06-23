Сегодня на Евро-2020 действующий чемпион Европы по футболу сборная Португалии сыграет с Францией – действующим чемпионом мира.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Онлайн трансляцию матча Португалия – Франция можно посмотреть в среду 23 июня в 22:00 на каналах Украина, Футбол 2, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Португалия в первом матче разгромила Венгрию (3:0), а во втором – проиграла Германии (2:4). Франция обыграла Германию (1:0) и расписала мировую с венграми (1:1).

Франция лидирует в группе F и обеспечила себе путевку в плей-офф Евро-2020. Португалия имеет равное количество очков с Германией, однако находится ниже в таблице, так как проиграла ей в первом матче.

Читайте также: Не в пользу Украины. Как закончились матчи в группе D на Евро-2020 – фото

Поединок Франция – Португалия может подарить путевку в 1/8 финала сборной Украины, которая заняла третье место в группе С.

Это случится, если Португалия разгромно проиграет с разницей в три и больше мяча, а Германия не проиграет Венгрии в параллельном матче или же будет разгромлена ей с разницей в три и больше мяча. При таком раскладе португальцы окажутся ниже украинцев в общем зачете команд, которые заняли третьи места в группах.

По этой ссылке можно посмотреть все теоретические результаты в группах на Евро-2020, которые позволят Украине сыграть в плей-офф турнира.

Сегодняшний же матч станет 28-м между Францией и Португалией. Сейчас на счету португальцев шесть побед, французов – 19, дважды была ничья. Эти команды играли в финале Евро-2016: тогда сильнее оказалась Португалия, победив в экстра-тайме благодаря голу Эдера.

Евро-2020 стартовало 11 июня. Финал состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Из турнира уже точно вылетели сборные России, Турции, Северной Македонии и Шотландии.

Читайте также: Экс-игрок "Барселоны". Донецкий "Шахтер" купил вице-чемпиона мира по футболу из Бразилии

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.