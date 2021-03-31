Сегодня, 31 марта, сборные Украины и Казахстана сыграют в третьем матче группы D отборочного этапа на Чемпионат мира по футболу-2022, который состоится в Катаре. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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Украина в первом матче отбора сыграла вничью 1:1 со сборной Франции. Возглавляемая Андреем Шевченко команда смогла добыть очко на домашнем поле действующих чемпионов мира в Париже.

После успеха с Францией Украина неожиданно потеряла очки в Киеве – в поединке с Финляндией. Матч закончился 1:1, финны забили с пенальти в конце матча после грубой ошибки и удаления Виталия Миколенко.

После матча Шевченко не стал винить одного лишь молодого защитника и сказал, что команда играла в целом хорошо, кроме последних пяти минут.

Сборная Казахстана пока сыграла лишь один матч в рамках отбора, проиграв на домашнем поле Франции со счетом 0:2.

Турнирная таблица в группе D сейчас выглядит так

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Ранее Украина четыре раза встречалась с Казахстаном и добыла четыре победы. Общий счет – 9:3 в пользу украинцев.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Казахстан состоится в среду 31 марта в 21:45 на НСК Олимпийский в Киеве. Зрителей пускать не будут из-за эпидемии коронавируса, однако посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на каналах Украина, Футбол 1, платформах MEGOGO, OLL.TV, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

19 марта Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил техническое поражение сборной Украины в решающем поединке Лиги наций УЕФА против Швейцарии. Из-за этого поражения команда Шевченко вылетела из элитного дивизиона турнира.

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Марк Сировой

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