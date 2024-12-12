12 головних новин України та світу на 21:00 12 грудня
- Трамп обіцяє не відмовлятись від України, а допомога США буде важелем проти РФ. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв не відмовлятись від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію. Про це стало відомо з його інтерв’ю журналу Time, який визнав його людиною року.
- Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 11 осіб – фото. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 10 грудня. Через удар загинули 11 осіб. Кількість поранених внаслідок атаки – 22 людини.
- ГУР ліквідувало в Підмосков'ї конструктора Шатського, який модернізував крилаті ракети – джерело. На території Росії унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони ліквідовано Михайла Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет окупантів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони.
- Кадиров заявив про атаку на казарму спецполку поліції у Чечні і погрожує Україні – відео. Диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотника на казарму спецполку поліції у Грозному вночі 12 грудня. За його словами, поранено чотирьох силовиків, які були у варті.
- Туск заперечив можливе відправлення іноземних військ в Україну після перемир'я. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "спекуляціями" обговорення відправлення союзницьких військ в Україну після війни. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві.
- "Вирішальний момент війни". Європа пообіцяла продовжувати допомогу Україні – заява. Шість європейських країн та Євросоюз продовжуватимуть підтримувати Україну у війні, заявили очільники дипломатичних відомств у спільній декларації. Згідно з текстом, посадовці зустрілися у "вирішальний момент в агресивній війні Росії проти України".
- У США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без лендлізу для України – посол. Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про лендліз для України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Вона зазначила, що посольство України в США "активно адвокатувало його", однак у документі на 2025 рік положення не було включене.
- Bloomberg: Росія наближається до угоди з новою владою Сирії щодо збереження баз. Росія наближається до домовленості з новим керівництвом Сирії щодо збереження двох життєво важливих військових баз на Близькому Сході, що є ключовою метою Кремля після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників у РФ, Європі та на Близькому Сході, обізнаних з цим питанням.
- Перемога Трампа підвищила інтерес до конкретної серії євробондів України: це ставка на мир. Перемога Дональда Трампа на виборах у США підвищила інтерес до українських облігацій серії "B" з терміном погашення у 2035 році, випущених у межах вересневої реструктуризації боргу, попри відсутність платежів за ними до серпня 2027 року. Про це пише Bloomberg.
- Україна зібрала дані про тіньовий флот Росії. Поки що у списку 238 танкерів. В Україні на порталі War & Sanctions відкрився розділ про глобальний тіньовий флот, який забезпечує багатомільярдні доходи країнам-агресорам, здебільшого Росії, та загрожує глобальній екологічній безпеці.
- Нові правила відключень електроенергії: як зміняться графіки, пояснили в Укренерго. Укренерго пояснило деталі впровадження нових принципів застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії для населення та бізнесу в усіх областях. Зокрема, тепер кожна черга ГПВ розділена на дві підчерги для більш точного розподілу навантаження. Це дозволить диспетчерам більш гнучко управляти відключеннями.
- НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, щоб стримати інфляцію. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 13,5% річних. Це рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до 5%, пояснюють в НБУ.
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