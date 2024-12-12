12 главных новостей Украины и мира на 21:00 12 декабря
- Трамп обещает не отказываться от Украины, а помощь США будет рычагом против РФ. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию. Об этом стало известно из его интервью журналу Time, признавшего его человеком года.
- Число погибших из-за удара по Запорожью возросло до 11 человек – фото. В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию после российского удара 10 декабря. Вследствие удара погибли 11 человек. Количество раненых в результате атаки – 22 человека.
- ГУР ликвидировало в Подмосковье конструктора Шатского, модернизировавшего крылатые ракеты – источник. На территории России в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны ликвидирован Михаил Шатский, занимавшийся модернизацией крылатых ракет оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.
- Кадыров заявил об атаке на казарму спецполка полиции в Чечне и угрожает Украине – видео. Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ночью 12 декабря. По его словам, ранены четыре силовика, которые были в страже.
- Туск отрицал возможное отправление иностранных войск в Украину после перемирия. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спекуляциями" обсуждение отправки союзнических войск в Украину после войны. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве.
- "Решающий момент войны". Европа пообещала продолжать помощь Украине – заявление. Шесть европейских стран и Евросоюз будут продолжать поддерживать Украину в войне, заявили главы дипломатических ведомств в совместной декларации. Согласно тексту, чиновники встретились в "решающий момент в агрессивной войне России против Украины".
- В США одобрили оборонный бюджет на 2025 год без лендлиза для Украины – посол. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о лендлизе для Украины, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что посольство Украины в США "активно адвокатировало его", однако в документе на 2025 год положение не было включено.
- Bloomberg: Россия приближается к соглашению с новыми властями Сирии по сохранению баз. Россия приближается к договоренности с новым руководством Сирии о сохранении двух жизненно важных военных баз на Ближнем Востоке, что является ключевой целью Кремля после падения режима Башара Асада. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников в РФ, Европе и на Ближнем Востоке, осведомленных по этому вопросу.
- Победа Трампа повысила интерес к конкретной серии евробондов Украины: это ставка на мир. Победа Дональда Трампа на выборах в США повысила интерес к украинским облигациям серии "B" со сроком погашения в 2035 году, выпущенным в рамках сентябрьской реструктуризации долга, несмотря на отсутствие платежей по ним до августа 2027 года. Об этом пишет Bloomberg.
- Украина собрала данные о теневом флоте России. Пока что в списке 238 танкеров. В Украине на портале War & Sanctions открылся раздел о глобальном теневом флоте, который обеспечивает многомиллиардные доходы странам-агрессорам, в основном России, и угрожает глобальной экологической безопасности.
- Новые правила отключений электроэнергии: как изменятся графики, объяснили в Укрэнерго. Укрэнерго объяснило детали внедрения новых принципов применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии для населения и бизнеса во всех областях. В частности, теперь каждая очередь ГПО разделена на две подчерки для более точного распределения нагрузки. Это позволит диспетчерам более гибко управлять отключениями.
- НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, чтобы сдержать инфляцию. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%, объясняют в НБУ.
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