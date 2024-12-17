12 головних новин України та світу на 21:00 17 грудня
- Зеленський розкритикував Орбана й наголосив: посередники для спілкування з Трампом не потрібні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Зеленський зазначив, що Україні потрібні прямі відносини зі Штатами, оскільки "ми сильна країна, ми це показали: і на полі бою, і під час всіє агресії Путіна".
- З'явилося відео, як СБУ підірвала російського генерала Кирилова у Москві. З'явилося відео моменту підриву начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова у Москві 17 грудня. Відповідний ролик LIGA.net отримала від співрозмовника у Службі безпеки України. На кадрах видно, як генерал Кирилов із помічником виходять із будівлі, а поряд стоїть самокат. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою – самокат злітає в повітря.
- Командиру 211 бригади вручили підозру. Журналісти писали, що там знущалися з військових. Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня розпочала досудове розслідування щодо посадовців 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, командиру вручили підозру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
- Сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом – відео. Сили спеціальних операцій знищили 50 військових Північної Кореї у Курській області. Відео роботи показала пресслужба 8 полку спецпризначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича. Окрім цього спецпризначенці уразили два авто, ворожий квадроцикл і дві одиниці броньованої техніки. Бої тривають, підкреслили воїни.
- Тепер НАТО замість Штатів координує західну допомогу для України – Reuters. Тепер НАТО замість Сполучених Штатів взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні, як це і планувалося. Про функціонування нової місії Альянсу з посиланням на своє джерело повідомляє британська агенція Reuters. Водночас неназвані дипломати визнають, що передання повноважень до НАТО може мати обмежений ефект, оскільки США за каденції Трампа все ще можуть завдати Україні серйозного удару через скорочення своєї підтримки.
- Студенти й аспіранти не зможуть отримати онлайн-відстрочку майже два тижні: пояснення Міноборони. Студенти, аспіранти й докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у державному застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони. Таке обмеження триватиме з 17 до, орієнтовно, 30 грудня. Ця проблема пов'язана з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
- Аварія російських танкерів: узбережжя забруднене нафтою, третє судно тоне в Чорному морі. Внаслідок аварії двох російських танкерів "Волгонефть" поблизу Керченської протоки 15 грудня на узбережжі Краснодарського краю РФ виявили плями нафтопродуктів. Тим часом російські пропагандисти повідомляють, що третій танкер 17 грудня подав сигнал лиха поблизу порту "Кавказ" у Чорному морі.
- 12 європейських країн об’єдналися проти "тіньового флоту" Росії. На саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF), що відбувся сьогодні в Таллінні, 12 європейських країн ухвалили спільне рішення протидіяти "тіньовому флоту" Росії. Документ підписали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.
- ЄС розслідує вплив TikTok на вибори в Румунії. Європейська Комісія відкрила офіційне провадження проти TikTok через підозри у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA), зокрема через недостатню оцінку й усунення ризиків, пов’язаних із цілісністю виборів. Розслідування ініціювали після президентських виборів у Румунії, що відбулися 24 листопада і на які могли вплинути зовнішні гравці через TikTok.
- Бойко після візиту до СБУ перепросив перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем. Колишній співголова забороненої у 2022 році проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко опублікував відео, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик з проросійськими наративами, а також назвав диктатора РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
- Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто: хоче вивести ринок з "тіні". Верховна Рада у вівторок, 17 грудня, ухвалила в другому читанні й у цілому законопроєкт № 9083, який має на меті спростити процедуру торгівлі вживаними автомобілями. Його підтримали 270 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.
- Акції Газпрому впали до мінімуму з січня 2009 року. Акції російського Газпрому у вівторок, 17 грудня, впали до мінімальних значень із січня 2009 року – 106,1 рубля за одиницю. Це на 2,4% нижче за рівень закриття понеділка.
Читайте також головні тексти дня:
Два президенти та нелегітимний парламент. Чим все закінчиться для Грузії – сценарії
Як говорити про гроші з партнером: 10 порад для зміцнення стосунків
Таємниця захмарних ставок. Чому оренда землі в Україні дорожча, ніж в Нідерландах
Чому Румунія, хто конкуренти, чому немає франшизи. Інтерв'ю зі співзасновником Аврори
Від хуліганки й скандальних вечірок до принцеси ромкомів на Netflix: еволюція Ліндсі Лохан
Чи потрібно використовувати SPF взимку: рекомендації дерматологині Ольги Богомолець