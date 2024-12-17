12 главных новостей Украины и мира на 21:00 17 декабря
- Зеленский раскритиковал Орбана и подчеркнул: посредники для общения с Трампом не нужны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами, и раскритиковал такие попытки со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Зеленский отметил, что Украине нужны прямые отношения со Штатами, поскольку "мы сильная страна, мы это показали: и на поле боя, и во время всей агрессии Путина".
- Появилось видео, как СБУ подорвала российского генерала Кириллова в Москве. Появилось видео момента подрыва начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова в Москве 17 декабря. Соответствующий ролик LIGA.net получила от собеседника в Службе безопасности Украины. На кадрах видно, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства – самокат взлетает в воздух.
- Командиру 211 бригады вручили подозрение. Журналисты писали, что там издевались над военными. Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны 16 декабря начала досудебное расследование в отношении чиновников 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, командиру вручили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
- Силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском – видео. Силы специальных операций уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области. Видео работы показала пресс-служба 8 полка спецназначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича. Помимо этого спецназовцы поразили два автомобиля, вражеский квадроцикл и две единицы бронированной техники. Бои продолжаются, подчеркнули воины.
- Теперь НАТО вместо Штатов координирует западную помощь для Украины – Reuters. Теперь НАТО вместо Соединенных Штатов взяло на себя координацию западной военной помощи Украине, как это планировалось. О функционировании новой миссии Альянса со ссылкой на свой источник сообщает британское агентство Reuters. В то же время неназванные дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США при каденции Трампа все еще могут нанести Украине серьезный удар из-за сокращения своей поддержки.
- Студенты и аспиранты не смогут получить онлайн-отсрочку почти две недели: объяснение Минобороны. Студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в государственном приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны. Такое ограничение продлится с 17 до, ориентировочно, 30 декабря. Эта проблема связана с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
- Авария российских танкеров: побережье загрязнено нефтью, третье судно тонет в Черном море. В результате аварии двух российских танкеров "Волгонефть" вблизи Керченского пролива 15 декабря на побережье Краснодарского края РФ обнаружили пятна нефтепродуктов. Тем временем российские пропагандисты сообщают, что третий танкер 17 декабря подал сигнал бедствия вблизи порта "Кавказ" в Черном море.
- 12 европейских стран объединились против "теневого флота" России. На состоявшемся сегодня в Таллине саммите лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) 12 европейских стран приняли совместное решение противодействовать "теневому флоту" России. Документ подписали Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.
- ЕС расследует влияние TikTok на выборы в Румынии. Европейская Комиссия открыла официальное производство против TikTok из-за подозрений в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA), в частности из-за недостаточной оценки и устранения рисков, связанных с целостностью выборов. Расследование инициировали после состоявшихся 24 ноября президентских выборов в Румынии, на которые могли повлиять внешние игроки через TikTok.
- Бойко после визита в СБУ извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником. Бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко опубликовал видео, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал диктатора РФ Владимира Путина военным преступником.
- Рада упростила процедуру торговли подержанными авто: хочет вывести рынок из "тени". Верховная Рада во вторник, 17 декабря, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9083, цель которого упростить процедуру торговли подержанными автомобилями. Его поддержали 270 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
- Акции Газпрома упали до минимума с января 2009 года. Акции российского "Газпрома" во вторник, 17 декабря, упали до минимальных значений с января 2009 года – 106,1 рубля за штуку. Это на 2,4% ниже уровня закрытия понедельника.
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