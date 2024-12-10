Десять головних новин України та світу на 21:00 10 грудня
- Росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю: є загиблі, зруйновано клініку – фото, відео. Вдень у вівторок, 10 грудня, росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є жертви та поранені. Надвечір стало відомо про 20 поранених. У лікарні 13 осіб, а семеро відмовилися від ушпиталення, серед них і п'ятирічна дівчинка. Їй медики надали допомогу на місці. Відомо про трьох загиблих.
- США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ. США оголосили про надання Україні кредиту $20 млрд, йдеться на сайті Мінфіну. Погашено його буде коштами, отриманими від заморожених російських активів. Кредит було виділено в рамках ініціативи країн "Великої сімки" (G7) щодо надання кредиту для прискорення надходження доходів (ERA) на суму $50 млрд.
- Україна успішно випробовує нову ракету "Рута" – Зеленський. Ідуть успішні випробування нової української ракети "Рута". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на врученні Національної премії імені Бориса Патона. Інших характеристик ракети він не повідомив.
- Зеленський: Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Президент Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.
- Китай обмежив продаж компонентів для дронів США та Європі: що це означає для України. Китайські виробники почали обмежувати або повністю припиняти постачання до Європи і США ключових компонентів (двигунів, акумуляторів та польотних контролерів) для безпілотників, пише Bloomberg. Китайські обмеження можуть суттєво вплинути на виробництво дронів в Україні та інших західних країнах, змушуючи шукати нових постачальників компонентів із таких країн, як Корея чи Японія.
- "Майже стертий із лиця землі". Військові показали, який вигляд має Торецьк – відео. Прифронтове місто Торецьк Донецької області майже стерте з лиця землі внаслідок російських ударів керованими авіаційними бомбами та артилерією. Військові показали, який вигляд зараз має населений пункт. Відео опублікувала 42 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Збройних Сил України.
- Росіяни скаржаться на удар HIMARS по Єнакієвому: з частини міста оголосили евакуацію – відео. Російські пропагандисти заявили про нібито ракетну атаку на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. Під ударом міг опинитися склад боєприпасів. Окупанти оголосили евакуацію населення з низки вулиць.
- Росіяни вдарили ракетами по Харківщині – 10 постраждалих, є пошкодження. Росіяни здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківщини – постраждали 10 цивільних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура. Через удар постраждалі отримали поранення та гостру реакцію на стрес. Атаки пошкодили приватні житлові будинки, банківську установу, адмінбудівлі, машини тощо.
- Кабмін призначив постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії на 2025 рік. 10 грудня уряд продовжив термін виконання держпідприємством "Укрінтеренерго" обов'язків постачальника "останньої надії" до 31 грудня 2025 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Наприкінці 2023 року уряд вже продовжував термін виконання цих обов’язків Укрінтеренерго на рік.
- США вперше успішно перехопили балістику середньої дальності у Тихому океані – деталі. Агенція протиракетної оборони США вперше успішно перехопила балістичну ракету середньої дальності повітряного базування. Про це повідомили у Міністерстві оборони США, передає медіа Reuters. Успішні випробування відбулися біля берегів авіабази Андерсен на Гуамі – це територія США у західній частині Тихого океану, що знаходиться ближче до Китаю, аніж до штату Гаваї.
Читайте також головні тексти дня:
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Хто виграв від повалення Асада і чи ослабить це Росію
Заплатять всі. Особливості Закону про збільшення податків з 1 грудня
"Стандартна схема забудови". На місці будки в Києві хочуть побудувати будинок із ТРЦ
Скільки заробляють українці у 2024 році — аналіз зарплат за галузями
Як правильно доглядати за руками взимку: п'ять порад дерматологині
Як вибрати ідеальний светр для різдвяного настрою: в’язані речі та модні принти