Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 10 декабря
- Россияне ударили баллистикой по Запорожью: есть погибшие, разрушена клиника – фото, видео. Днем во вторник, 10 декабря, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть жертвы и раненые. К вечеру стало известно о 20 раненых. В больнице 13 человек, а семеро отказались от госпитализации, среди них и пятилетняя девочка. Ей медики оказали помощь на месте. Известно о трех погибших.
- США выделили Украине $20 млрд кредита, который погасят за средства замороженных активов РФ. США объявили о предоставлении Украине кредита в $20 млрд, говорится на сайте Минфина. Погашен он будет средствами, полученными от замороженных российских активов. Кредит был выделен в рамках инициативы стран "Большой семерки" (G7) по предоставлению кредита для ускорения поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд.
- Украина успешно испытывает новую ракету "Рута" – Зеленский. Идут успешные испытания новой украинской ракеты "Рута". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии имени Бориса Патона. Других характеристик ракеты он не сообщил.
- Зеленский: Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Президент Зеленский в очередной раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора.
- Китай ограничил продажу компонентов для дронов США и Европе: что это значит для Украины. Китайские производители начали ограничивать или полностью прекращать поставки в Европу и США ключевых компонентов (двигатели, аккумуляторы и полетные контроллеры) для беспилотников, пишет Bloomberg. Китайские ограничения могут оказать существенное влияние на производство дронов в Украине и других западных странах, заставляя искать новых поставщиков компонентов из таких стран, как Корея или Япония.
- "Почти стерт с лица земли". Военные показали, как выглядит Торецк – видео. Прифронтовой город Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли в результате российских ударов управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Военные показали, как выглядит сейчас населенный пункт. Видео опубликовала 42 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины.
- Россияне жалуются на удар HIMARS по Енакиево: из части города объявили эвакуацию – видео. Российские пропагандисты заявили о якобы ракетной атаке на временно оккупированный город Енакиево Донецкой области. Под ударом мог оказаться склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию населения из ряда улиц.
- Россияне ударили ракетами по Харьковской области – 10 пострадавших, есть повреждения. Россияне осуществили ракетные обстрелы города Златополь Лозовского района Харьковской области – пострадали 10 гражданских жителей. Об этом сообщила областная прокуратура. Из-за удара пострадавшие получили ранения и острую реакцию на стресс. Атаки повредили частные жилые дома, банковское учреждение, админздания, машины и т.д.
- Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии на 2025 год. 10 декабря правительство продлило срок исполнения госпредприятием "Укринтерэнерго" обязанностей поставщика "последней надежды" до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В конце 2023 года правительство уже продлевало срок выполнения этих обязанностей Укринтерэнерго на год.
- США впервые успешно перехватили баллистику средней дальности в Тихом океане – детали. Агентство противоракетной обороны США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает СМИ Reuters. Успешные испытания прошли у берегов авиабазы Андерсен на Гуаме – это территория США в западной части Тихого океана, которая находится ближе к Китаю, чем к штату Гавайи.
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