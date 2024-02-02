Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 2 лютого

Секретар РНБО Данілов заявив, що "демілітаризована зона" обов’язково буде, але на території РФ, а Міноборони виступає за якнайшвидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

1. Росія вдарила по підстанції Укренерго у Кривому Розі: 40 000 родин без світла. Внаслідок дронової атаки, яку Росія здійснила в ніч проти 2 лютого, одна з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі зазнала пошкодження, частина міста залишилася без світла (детальніше).

2. Залужний: Держінституції в Україні не здатні покращити мобілізацію без непопулярних заходів. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що державні інституції поки що не можуть забезпечити мобілізацію на належному рівні (детальніше).

3. У мережі пишуть, що у Бельбеку було вбито генерала Татаренка. Але його звільнили ще у 2020 році. Російські військові пропагандисти опублікували інформацію про нібито загибель генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня (детальніше).

4. Закон про мобілізацію дасть змогу набрати потрібну кількість людей, треба скоріше — Міноборони. Міністерство оборони виступає за якнайшвидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Верховною Радою, щоб удосконалити механізми призову. Про це повідомив представник відомства Іларіон Павлюк (детальніше).

5. Кулеба впевнений: рішення щодо використання заморожених активів РФ буде у 2024 році. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, що Україна разом із західними союзниками ухвалить рішення щодо використання заморожених активів РФ у 2024 році (детальніше).

6. "Терпіння скінчилося". Польські фермери оголосили про нову блокаду кордону з Україною. Польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня. Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів "Солідарність" (детальніше).

7. Корабель "Івановець" було знищено дронами MAGURA V5. Буданов розповів деталі операції. Начальник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що російський ракетний крейсер "Івановець" був знищений морськими дронами типу MAGURA V5 в ніч на 1 лютого в тимчасово окупованому Криму, в корпус було завдано шість ударів (детальніше).

8. Данілов відповів Путіну щодо "демілітаризованої зони": Обов'язково буде – щонайменше до Москви. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо "демілітаризованої зони" в Україні. Він заявив, що така зона обов’язково буде, але на території РФ (детальніше).

9. Справа України проти Росії щодо "геноциду": суд ООН визнав свою юрисдикцію. Міжнародний суд ООН у Гаазі відхилив частину російських заперечень щодо позову України про порушення російською державою Конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи (детальніше).

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