Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля

Секретарь СНБО заявил, что "демилитаризованная зона" обязательно будет, но в РФ, а Минобороны выступает за принятие законопроекта о мобилизации Радой

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

1. Россия ударила по подстанции Укрэнерго в Кривом Роге: 40 000 семей без света. В результате дроновой атаки, которую Россия совершила в ночь на 2 февраля, одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге получила повреждение, часть города осталась без света (подробнее).

2. Залужный: Госинституции в Украине не способны улучшить мобилизацию без непопулярных мер. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что государственные институты пока не могут обеспечить мобилизацию на должном уровне (подробнее).

3. В сети пишут, что в Бельбеке был убит генерал Татаренко. Но его уволили еще в 2020 году. Российские военные пропагандисты опубликовали информацию о якобы гибели генерал-лейтенанта Александра Татаренко во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января (подробнее).

4. Закон о мобилизации позволит набрать нужное количество людей, нужно скорее – Минобороны. Министерство обороны выступает за скорейшее принятие законопроекта о мобилизации Верховной Радой, чтобы усовершенствовать механизмы призыва. Об этом сообщил представитель ведомства Илларион Павлюк (подробнее).

5. Кулеба уверен: решение об использовании замороженных активов РФ будет в 2024 году. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, что Украина вместе с западными союзниками примет решение об использовании замороженных активов РФ в 2024 году (подробнее).

6. "Терпение кончилось". Польские фермеры объявили о новой блокаде границы с Украиной. Польские фермеры анонсировали новую общенациональную забастовку. Она начнется 9 февраля и продлится до 10 марта. Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров "Солидарность" (подробнее).

7. Корабль "Ивановец" был уничтожен дронами MAGURA V5. Буданов рассказал детали операции. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский ракетный крейсер "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5 в ночь на 1 февраля во временно оккупированном Крыму, в корпус было нанесено шесть ударов (подробнее).

8. Данилов ответил Путину о "демилитаризованной зоне": Обязательно будет – минимум до Москвы. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина по поводу "демилитаризованной зоны" в Украине. Он заявил, что такая зона обязательно будет, но на территории РФ (подробнее).

9. Дело Украины против России по поводу "геноцида": суд ООН признал свою юрисдикцию. Международный суд ООН в Гааге отклонил часть российских возражений по иску Украины о нарушении российским государством Конвенции о запрете геноцида и продолжит рассмотрение дела (подробнее).

Читайте тексты дня:

"Украина должна заниматься искусственным интеллектом". Федоров об ИИ в образовании и государстве

Интенсификация или буровые скважины. Как Укргаздобыча увеличивает добычу газа

Аргайл, Май декабрь и Мадам Паутина: это 16 новых фильмов февраля