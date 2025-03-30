Іран відповів на лист Трампа: проти прямих переговорів з Вашингтоном

Президент Ірану Масуд Пезешкіян (Фото: EPA)

Іран відкидає прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, яка стрімко розвивається. З такою заявою виступив президент країни Масуд Пезешкіян, передає агенція Associated Press.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Фактично, це перша відповідь Тегерана на лист, надісланий американським президентом Дональдом Трампом до верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Пезешкіан заявив, що відповідь Ірану, передана через Оман, залишає відкритою можливість непрямих переговорів з Вашингтоном. Водночас такі перемовини не досягнули прогресу після того, як Трамп під час своєї першої каденції в односторонньому порядку вивів Америку з ядерної угоди Ірану зі світовими державами у 2018 році.

Як зауважує AP, зараз, коли США завдають інтенсивних авіаударів по підтримуваному Іраном угрупуванню хуситів у Ємені, ризик військових дій, спрямованих проти ядерної програми Тегерана, залишається на порядку денному.

"Ми не уникаємо переговорів; саме порушення обіцянок досі викликало у нас проблеми. Вони [США] повинні довести, що можуть збудувати довіру", - зазначив президент Ірану.

Білий дім, Державний департамент та інші американські посадовці поки що не відреагували на цю заяву.