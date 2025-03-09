Кузен Джей Ді Венса воював за Україну та розчарований своїм родичем

Колишній військовий вважає, що Трамп і його родич не зможуть "задобрити" Путіна

Джей Ді Венс (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт воював на боці України з 2022 по 2025 роки. Про це родич політика розповів в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Уже перебуваючи в Штатах, Нейт розлютився й був розчарований, коли почув, як його кузен нападав на президента Володимира Зеленського під час суперечки у Білому домі.

"Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я казав собі, що це тому, що йому потрібно було догодити певному електорату, що це була політична гра. Але те, що вони [з Трампом] зробили з Зеленським – це була абсолютно недобросовісна засідка", – розповів чоловік.

Нейт зауважив, що Джей Ді ніколи не намагався дізнатися більше про Україну. Він додав, що під час перебування в Україні намагався зв'язатися з кузеном через його сенаторський офіс, але повідомлення залишилися без відповіді.

47-річний Нейт Венс приїхав до України у 2022 році й спочатку був волонтером: "Я хотів якось допомогти, з логістикою чи медичною підтримкою. Я бачив, що історія пишеться у мене на очах, і мені хотілося стати її частиною".

Він воював у роті "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" й брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Понад 20 років тому, у віці 18-22 роки, Нейт служив морським піхотинцем США.

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Чоловік залишив військо за декілька днів до приходу свого кузена на посаду: "Залишатися стало складно. Я не міг ризикувати потрапити до полону".

Тепер Нейт шукає видавця, аби опублікувати свої воєнні мемуари. Також він сподівається, що "продовжуватиме захищати Україну в інший спосіб".

Чоловік все життя був республіканцем, проте тепер стикається з нерозумінням з боку людей, з якими завжди погоджувався – навіть у його власній родині. Так, мати Нейта у Facebook поділяє лють Джей Ді щодо Зеленського, навіть називаючи його "претензійним маленьким лайном".

Двоюрідний брат віцепрезидента США впадає у відчай від останніх подій у війні та повороту в американській політиці.

"Дональд Трамп і мій двоюрідний брат явно думають, що можуть задобрити Володимира Путіна. Вони помиляються. Росіяни не збираються забувати про нашу підтримку України. Ми – корисні ідіоти Володимира Путіна", – вважає Нейт.

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1 березня 2025 року проти Венса вийшли проукраїнські мітингарі, коли той прибув на відпочинок до одного з американських гірськолижних курортів.

8 березня Венс звинуватив проукраїнських протестувальників у тому, що вони нібито налякали його трирічну доньку.