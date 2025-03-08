Раннє завершення війни дозволило б росіянам застосувати енергію проти Європи – розвідка ФРН
Раннє завершення війни РФ проти України дозволило б росіянам "використати свою енергію там, де вони дійсно цього хочуть, а саме проти Європи". Про це заявив голова німецької Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль в інтерв'ю суспільному мовнику Deutsche Welle.
"Справжня мета Путіна – не лише Україна, але й новий світовий порядок. Відсунення захисту НАТО і розширення сфери впливу Росії на Захід. Бажано без американців в Європі", – розповів посадовець.
За його словами, дотепер таке бажання мали лише росіяни – і німецька сторона "дуже сподівається", що американці теж не хочуть цього.
У листопаді 2024-го Каль заявив, що Росія готується до війни з країнами Заходу, однак мова не йде про широкомасштабний напад на держави НАТО. Він зазначав, Москва може вдатися до атаки на норвезький арктичний острів Шпіцберген або застосувати тактику "зелених чоловічків" у країнах Балтії під приводом захисту російських меншин.
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