У Бєлгородській області російська влада оголосила режим надзвичайної ситуації

Губернатор просить урядову комісію оголосити в області надзвичайну ситуацію федерального рівня. Що кардинально змінилося – не уточнює

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня у суб'єкті та повідомив про звернення до урядової комісії, аби обстановку в області визнали надзвичайною ситуацією федерального рівня.

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За його словами, місцева влада вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації регіонального рівня в області.

Її оголошують нібито для додаткового захисту населення та "надання додаткових заходів підтримки постраждалих". Як кардинально змінилася ситуація у порівнянні з попередніми днями, Гладков не уточнює.

Також місцева влада вирішила звернутися до урядової комісії, щоб та оголосила надзвичайну ситуацію федерального рівня у Бєлгородській області.

7 серпня, на другий день української операції, режим надзвичайної ситуації оголосили у сусідній Курській області. Вже 9 серпня російська урядова комісія визнала положення в області надзвичайною ситуацією федерального значення.

10 серпня влада країни-агресорки оголосила режим "контртерористичної операції" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

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