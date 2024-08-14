У Бєлгородській області російська влада оголосила режим надзвичайної ситуації
Російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня у суб'єкті та повідомив про звернення до урядової комісії, аби обстановку в області визнали надзвичайною ситуацією федерального рівня.
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За його словами, місцева влада вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації регіонального рівня в області.
Її оголошують нібито для додаткового захисту населення та "надання додаткових заходів підтримки постраждалих". Як кардинально змінилася ситуація у порівнянні з попередніми днями, Гладков не уточнює.
Також місцева влада вирішила звернутися до урядової комісії, щоб та оголосила надзвичайну ситуацію федерального рівня у Бєлгородській області.
7 серпня, на другий день української операції, режим надзвичайної ситуації оголосили у сусідній Курській області. Вже 9 серпня російська урядова комісія визнала положення в області надзвичайною ситуацією федерального значення.
10 серпня влада країни-агресорки оголосила режим "контртерористичної операції" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.
- 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення. Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- МЗС повідомило, що Україна не зацікавлена в тому, аби забрати собі територію Курської області РФ, мета операції – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії. Також Україна попередила партнерів, що РФ може вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити українську сторону.
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