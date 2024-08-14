В Белгородской области российские власти объявили режим чрезвычайной ситуации
Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в субъекте и сообщил об обращении к правительственной комиссии, чтобы обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
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По его словам, местные власти решили объявить режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в области.
Ее объявляют якобы для дополнительной защиты населения и "предоставления дополнительных мер поддержки пострадавших". Чем кардинально изменилась ситуация по сравнению с предыдущими днями Гладков не уточняет.
Также местные власти решили обратиться в правительственную комиссию, чтобы та объявила чрезвычайную ситуацию федерального уровня в Белгородской области.
7 августа, во второй день украинской операции, режим чрезвычайной ситуации объявили в соседней Курской области. Уже 9 августа российская правительственная комиссия признала положение в области чрезвычайной ситуацией федерального значения.
10 августа власти страны-агрессорки объявили режим "контртеррористической операции" в Курской, Брянской и Белгородской областях.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение. Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта на Курщине, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- МИД сообщил, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизнь украинцев и защитить территорию от ударов из России. Также Украина предупредила партнеров, что РФ может прибегнуть к фабрикованию инцидентов с нарушением международного права, чтобы обвинить украинскую сторону.
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