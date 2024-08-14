В Белгородской области российские власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Губернатор просит правительственную комиссию объявить в области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Что кардинально изменилось – не уточняет

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в субъекте и сообщил об обращении к правительственной комиссии, чтобы обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

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По его словам, местные власти решили объявить режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в области.

Ее объявляют якобы для дополнительной защиты населения и "предоставления дополнительных мер поддержки пострадавших". Чем кардинально изменилась ситуация по сравнению с предыдущими днями Гладков не уточняет.

Также местные власти решили обратиться в правительственную комиссию, чтобы та объявила чрезвычайную ситуацию федерального уровня в Белгородской области.

7 августа, во второй день украинской операции, режим чрезвычайной ситуации объявили в соседней Курской области. Уже 9 августа российская правительственная комиссия признала положение в области чрезвычайной ситуацией федерального значения.

10 августа власти страны-агрессорки объявили режим "контртеррористической операции" в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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