Український дрон дальністю 3000 км пройшов випробування – Зеленський

Потенційно такий безпілотник може долетіти до Сибіру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що український дрон з дальністю польоту 3000 кілометрів пройшов випробування. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

Український лідер провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, найголовнішим питанням якої були безпілотники.

" Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам", – заявив президент.

За його словами, Україна розриває лінійку далекобійного озброєння, яка може гарантувати її безпеку.

3000 км – це відстань від російсько-українського кордону до Сибіру. Потенційно такий безпілотник зможе вражати цілі у такому радіусі:

Мапа: Сalcmaps

Також на Ставці були доповіді щодо застосування українських далекобійних ракет "Довгий Нептун".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", – зауважив Зеленський.

У травні 2024 року дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані – тоді йшлося про 1500 км.

Того ж місяця безпілотник військової розвідки атакував РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М" під Орлом на відстані 1800 км від кордону.

У грудні представник ГУР заявив, що українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично здатні долати відстані до 2000 кілометрів.