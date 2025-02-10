Вісім головних новин України та світу на 21:00 10 лютого
- Зеленський підтвердив зустріч з віцепрезидентом США Венсом у Мюнхені. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Дональда Трампа до України.
- "Вот и началось". Росію атакували безпілотники, прилетіло у Краснодар і область – відео. У ніч проти 10 лютого безпілотники атакували п'ять російських регіонів і тимчасово окупований Крим. Зокрема, дрони прилетіли у Краснодар і область. У мережі ширилися відео з місць.
- З 2014 року на Чонгарі було 1500 мін, а потрібно було 200 000 – Наєв. У 2014 році на мостах у Чонгарі встановили трохи більше ніж 1500 мін, а для оборони потрібно було зо 200 000. Проте для їх встановлення не було правових підстав. Про це повідомив колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
- Євросоюз перегляне програми закордонної допомоги після зупинки USAID. Євросоюз перегляне свої витрати на зовнішню допомогу після того, як Трамп оголосив про заморожування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомила агенція Bloomberg. Серед основних цілей – забезпечення доступу до стратегічних ресурсів та скорочення припливу мігрантів, йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство.
- Росіянин зізнався у вбивстві українських військових на реабілітації в Німеччині. Росіянин у суді зізнався у вбивстві двох українських військових, які перебували на відновленні у Німеччині. Нападник та двоє військових знали одне одного з попередніх зустрічей. У день нападу вони випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися про російське вторгнення до України. Правоохоронці зазначають, що підсудний є крайнім російським націоналістом.
- Група нардепів звинувачує Енергоатом у розкраданні 430 млн грн: написали заяву в НАБУ. Народний депутат IX скликання від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що разом з іншими нардепами зібрав дані про розкрадання бюджетних грошей в Енергоатомі та передав їх до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). За фактом поданої заяви НАБУ відкрило справу щодо розтрати 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків.
- Комарницького оголосили в розшук. НАБУ вважає, що він намагається втекти з України. Один з фігурантів справи земельних махінацій у Києві намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Згодом НАБУ оголосило ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького у розшук.
- Індекс WIG Ukraine у Варшаві повернувся на довоєнний рівень: інвестори очікують миру. Індекс WIG Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) наприкінці минулого тижня вийшов на довоєнний рівень, підскочивши за кілька днів майже на 25%. Зростання українського індексу відобразилося на акціях найбільших польських компаній.
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